AK Parti'de aday olmayan vekiller arasında dikkat çeken 2 isim

AK Parti'de şu an milletvekili olup 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde adaylık başvurusunda bulunmayan isimler belli oldu. Söz konusu isimler arasında geçmiş dönemlerde Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Ali Babacan ve TBMM Başkanlığı yapan Cemil Çiçek isimlerinin de yer alması dikkat çekti.