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AK Parti'de aday olmayan vekiller arasında dikkat çeken 2 isim

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde adaylık başvurusunda bulunmayan vekiller arasında Ali Babacan ve Cemil Çiçek ismi dikkat çekti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:04
AK Parti'de aday olmayan vekiller arasında dikkat çeken 2 isim

AK Parti'de şu an milletvekili olup 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde adaylık başvurusunda bulunmayan isimler belli oldu. Söz konusu isimler arasında geçmiş dönemlerde Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Ali Babacan ve TBMM Başkanlığı yapan Cemil Çiçek isimlerinin de yer alması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 17:04
  1. Ali Babacan
  2. Cemil Çiçek
  3. AK Parti

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