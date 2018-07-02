AK Parti'den 'Meral Akşener' açıklaması: Söz konusu değil

Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddiaları üzerine açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ünal "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından yeni hükümet ve başkan yardımcılığı için çalışmalar başladı.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN BALON HABERİ!

Bu süreçte Nevşin Mengü'den temeli olmayan bir iddia gelmişti.

Mengü; Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi götürüldüğünü, Akşener'in de bu teklife sıcak baktığını yazmıştı.