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AK Parti'den 'Meral Akşener' açıklaması: Söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Ünal "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:30
AK Parti'den 'Meral Akşener' açıklaması: Söz konusu değil

Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddiaları üzerine açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ünal "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından yeni hükümet ve başkan yardımcılığı için çalışmalar başladı.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN BALON HABERİ!

Bu süreçte Nevşin Mengü'den temeli olmayan bir iddia gelmişti.

Mengü; Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi götürüldüğünü, Akşener'in de bu teklife sıcak baktığını yazmıştı.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:30
  1. Meral Akşener
  2. iyi parti
  3. ak parti

YORUM YAZ

  • AAAA1 sa önce
    MERALE DEĞİLDE MERALİN PARTİSİNDE OLAN ETKİLİ BİR KAÇ KİŞİYE BU TEKLİFLER YAPILIP PARÇA KOPARILARAK KENDİ TARAFLARINA ÇEKİLMELİ
  • yav he heyav he he1 sa önce
    aç tavuk rüyasında darı ambarı görürmüş önce bir yalan haber yaydırıyor sonra da o habere kendi bile inanıyor bunlar erken bunama halisinasyonları olabilir bir doktora görüşmesinde fayda var mhp yi bitirme projesi çöktü mıral hanım Devlet bey dimdik devletinin yanında bundan sonra ikisi (Erdoğan-Bahçeli) birlikte yürürken ayaklarının altında dolanma kazara ezilirsin demedi deme
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    YALAN YALAN, BAŞKAN YARDIMCILIĞI İÇİN BAŞKA KİŞİ Mİ KALMADI. BEN AKŞENER DEN DAHA LİYAKATLIYIM. ÜSTELİK 16 YILDIR DAVANIN İÇİNDEYİM, AKŞENER KİM YAHU? FGÜLEN DESTEĞİ İLE TANSU ÇİLLER ZAMANINDA 8 AY İÇ İŞLERİ BAKANI OLMUŞ BİR ZAT.
  • halilhalil1 sa önce
    Akşener olmaz da İnce olabilir.
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