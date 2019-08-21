AK Parti'den açıklama! Yeni parti hazırlığındaki 3 'A' davet edilmeyecek
Yeni parti hazırlığında olan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü için düzenlenecek törene davet edilmeyecek.21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Ünal, AK Parti'nin 18. Kuruluş Yıl Dönümü Programına dair bilgilendirme yaptı.
AK Parti, 18. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenleyecek. Partide görev alan isimlere tören davetiyesi gönderildi.
Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davet yok
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a ise davetiye gönderilmediği belirtildi.
Medya temsilcileriyle görüşen Mahir Ünal konuyla ilgili, "Kendini aileden hissetmeyenler davet edilmeyecek" ifadelerini kullandı.
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