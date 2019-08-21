0553 313 94 23

AK Parti'den açıklama! Yeni parti hazırlığındaki 3 'A' davet edilmeyecek

Yeni parti hazırlığında olan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü için düzenlenecek törene davet edilmeyecek.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:22
AK Parti'den açıklama! Yeni parti hazırlığındaki 3 'A' davet edilmeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Ünal, AK Parti'nin 18. Kuruluş Yıl Dönümü Programına dair bilgilendirme yaptı.

AK Parti, 18. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenleyecek. Partide görev alan isimlere tören davetiyesi gönderildi.

Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davet yok

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a ise davetiye gönderilmediği belirtildi.

Medya temsilcileriyle görüşen Mahir Ünal konuyla ilgili, "Kendini aileden hissetmeyenler davet edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:22
  1. Ankara
  2. AK Parti
  3. Abdullah Gül
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc35 dk önce
    bunlar sosyetik müslüman gül , davitoğlu , babacan
  • Mehmet GökdemirMehmet Gökdemir36 dk önce
    Çok doğru bir karar kirli paslı insanların işi yok ülke sevdalılarının yanda
  • ersoyersoy37 dk önce
    Askerlerimize ve şehidlerimize sıkılan silahların kurşunları bu hdp belediyeleri vebüyükşeytan veriyordu. HdpveChp’yi anlıyoruzdaDavutoğlu ,Gül ,Karamanoğlusiz kimden yanasınız. Koltuklarınızdandüşüncetravma mı geçirdiniz .Şehidolduğu zaman bu katillere hiçbir şeysöyleyemiyorsunuz neden!?Buşehitler kiminiçin toprağadüştü…Tek kelimeyle yazıklar olsun…Tekrarkoltuklaraçıkabilmek için herşeyisöylemeyerazımıoldunuz… Demokrasideyipbu ülkeyiparçalamayıamaçlayankişilerin sözcüsü mü oldunuz!.Abd’ye,pkk ya, birtekbir şeysöyleyemiyorsunuzneden!. Yoksaonlardanoyveonay mıalamazsınız!. Hdp ‘liikimilletvekiliülkemiz aleyhindeişler yapmayabaşlamış .Bunların da karnını doyur maaşını verarkandan işler çevirsin .Bunlar daderhalgörevden alınmalıdır . Vatanseverlikhekoşuldaadamgibidikdurmaklaolur … Oyiçinboynu bükmekle olmaz…
  • Osman K.Osman K.39 dk önce
    Hiç şaşırmadım. Davet edilip gitselerdi, daha çok şaşırırdım. Her üçü de adam gibi adam. Güç ve rant devşirmek yerine edepli, namuslu ve demokrat kalmayı tercih ettiler. Başkaları gibi güç ve parayla imtihanda ne paralelleştiler ne de yamuklaştılar. Yozlaşarak yamuk hale gelen gerek lidere gerekse onun takipçisi androidlerin iftira ve saldırılarına karşı dik duruş sergilediler ve sergiliyorlar. Reise gelince, davaya ihanet eden esas kendisi ve trenden ivedilikle atılmalıdır.
  • Nadir BabaNadir Baba40 dk önce
    Hadi canım öyle mi olmuş. Normal geldi yine de bana. Zira, Reisin etrafında uzun süreden beri dürüst, namuslu ve yozlaşmamış adam görmeye tahammülünün olmadığını biliyorum. Onları görünce çok rahatsız oluyor. Uzaktan bile görünmeleri ve bir iki eleştiri yapmaları hemencecik ruh sağlığını etkiliyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Myanmar’da 1 haftada 2 binden fazla kişi evlerini terk etti
  1. Myanmar’da 1 haftada 2 binden fazla..
  2. Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla..
  3. Yaz tatilinde çocuklarda uykusuzluk ve..
  4. Vali Yardımcı Adem Kaya veda..
  5. Riyad ile Abu Dabi arasındaki Aden..
  6. İstanbul boğazını saran kara bulutlar..
  7. Herakles Lahdi'nin replikası..
  8. Tayland'da "yalan haberlerle mücadele..
  9. Spot piyasada elektrik fiyatları
  10. Buzdolabının arkasında oynarken akıma..
  11. Twitter Avrupayı salladı, hesaplar..
  12. Süleyman Soylu'dan CHP'ye çağrı
  13. Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım..
  14. Başkanlardan ‘Hoş Geldin Bebek’..
  15. Mardin’de motosiklet ile bisiklet..
  16. Mudanya’da siyah incir hasadı başladı
  17. Antalyaspor’un fitness mesaisi
  18. Burhaniyeli güreşçilerin başarısı..
  19. Balıkçılar yeni sezondan umutlu
  20. Ataşehir’de su basan evde can pazarı
Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

Günün Karikatürü

21 Ağustos 2019
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
Beyaz eşya servisleri de mağdur!
Beyaz eşya servisleri de mağdur!