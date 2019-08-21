AK Parti'den açıklama! Yeni parti hazırlığındaki 3 'A' davet edilmeyecek Yeni parti hazırlığında olan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü için düzenlenecek törene davet edilmeyecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Ünal, AK Parti'nin 18. Kuruluş Yıl Dönümü Programına dair bilgilendirme yaptı. AK Parti, 18. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenleyecek. Partide görev alan isimlere tören davetiyesi gönderildi. Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davet yok Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a ise davetiye gönderilmediği belirtildi. Medya temsilcileriyle görüşen Mahir Ünal konuyla ilgili, "Kendini aileden hissetmeyenler davet edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.