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AK Partili Bülent Turan: Bedelli askerliğin fiyatı...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan çok sayıda gencin olduğunu, sorunun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini belirtti. Turan, bedelli askerlik fiyatının makul düzeyde olacağını ifade etti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:02
AK Partili Bülent Turan: Bedelli askerliğin fiyatı...

Türkiye'de askerlik çağında olanların önemli bir kısmı merakla bedelli askerliğin çıkacağı tarihi bekliyor. Akıllardaki soru işaretlerinden biri de bedelli askerliğinin nasıl fiyatlandırılacağı konusuydu.

"5 AYLIK ASKERLER OPERASYONA GİTMİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili olarak, "Bu çok büyük bir problem. Bu konuda adım atmak istiyoruz. Daha makul fiyatlarla bir çalışma yapabiliriz. 3 aylık 5 aylık askerler operasyona gitmiyor. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençlerin olmamasını istiyoruz. Bedelliyi çok daha kalıcı, bir sorun olarak ele alıp çözmek istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:02
  1. bülent turan
  2. ak parti
  3. bedelli askerlik

YORUM YAZ

  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Bedelli 10 bin avrodan aşağı olmamalı, tabii bunu altın gramajıyla yapmak her devre için geçerli rakkam olacaktır. Bu bedeli veren herkes faydalansın, yaşı ilerledikçe rakkam artsın.
  • HAKLIHAKLI2 sa önce
    30 TL BEDELLİÖDEYENLERİN SUÇU NEYDİ 2 SENESONRASINDA18 TL BEDELLİ YAPILDI ŞİMDİDE 15 TL DİYORSUNUZ OLACAK İŞ MİDİR . 30 TL ÖDEYENLERİN HAKKINA GİRİLMİŞTİR BANKALARDAN KREDİ ÇEKİP ÖDEDİK TOPLAMADA 43 TL ÖDEDİM.30 TL ÖDEYENLERİN FAZLA PARALARI İADE EDİLSİN
  • ali kemal karalali kemal karal3 sa önce
    20000-30000 tl cok ucuz fiyat adamın paraası olmasa bile kredi çeker en az 250000 tl olması lazım.
  • HsnHsn2 sa önce
    30000 tlden aşağı olması asker kaçaklarını sevindirip askerliğini bilfiil yapanları üzecektir. ben 18 ay askerlik yaptıö ve bugün hesabıyla 60-70 bin lira maaş alacakken almadım bu nedenle 20-30 bin liraya çok diyenler bunu da göz önüne alsınlar yaptığım askerlik vatan borcuydu çok şükür para pul hesap etmeden yerine getirdik
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Asker cepheden kacarsa cezasi vurmaktir, yani ölüm. Vatan hizmeti cok ucuza satiliyor !
  • CEMAL DERELİCEMAL DERELİ17 dk önce
    KESİNLİKLE HAYIR... ÇIKACAKSA DA 30 BİN LİRADAN AŞAĞI OLMAMALIDIR VE EN AZ BİR YA DA İKİ AY BU GÖREV MUTLAKA YAPTIRILMALIDIR. YİNE BEDELLİNİN ÇIKTIĞI AN VATANİ GÖREVİNİ YAPAN ASKERLERİMİZE DE JEST YAPILMALI BİR AY GİBİ ERKEN TERHİS EDİLMELİDİRLER.
  • onurışıkonurışık1 sa önce
    Yaş 25 bedel 10 bin olsun
  • FatihFatih1 sa önce
    Alavere dalevere mehmetler gider nöbete.kimse sormuyor normal askerlik yapanlar mağdur oluyormu.ne hikmetse hep parasi olan mağdur
  • mevlütmevlüt2 sa önce
    askerlik parayla olmaz...bu türk milletinin tarihine herşeyine terstir....herkes askerlik yapmalıdır....kesinlikle....bir başka açıdan adaletsizliği ifade eder....herkes yapmalıdır....askerlik paraya çevrilirse bir daha asla oy vermem.....
  • hercaihercai45 dk önce
    En azindan 5 bin euro olmali. Ve 1 ay da askerlik yapilmali.
  • TacettinTacettin1 sa önce
    Allah razı olsun hükümetimizden.Biz 1000 Euro verip dövizle yaptık.Allah reisi başımızdan eksik etmesin.
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