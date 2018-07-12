AK Partili Bülent Turan: Bedelli askerliğin fiyatı...

Türkiye'de askerlik çağında olanların önemli bir kısmı merakla bedelli askerliğin çıkacağı tarihi bekliyor. Akıllardaki soru işaretlerinden biri de bedelli askerliğinin nasıl fiyatlandırılacağı konusuydu.

"5 AYLIK ASKERLER OPERASYONA GİTMİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili olarak, "Bu çok büyük bir problem. Bu konuda adım atmak istiyoruz. Daha makul fiyatlarla bir çalışma yapabiliriz. 3 aylık 5 aylık askerler operasyona gitmiyor. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençlerin olmamasını istiyoruz. Bedelliyi çok daha kalıcı, bir sorun olarak ele alıp çözmek istiyoruz" dedi.