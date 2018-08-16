AK Partili Mahir Ünal'dan ABD'ye tokat gibi cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ABD mallarına ek vergi getirme kararını "Bizim ek vergi kararımız ulusal güvenlik onlarınki ise misilleme" sözleriyle eleştiren ABD'li yetkililere cevap veren Ünali,"Bu tam bir akıl tutulması" dedi. Ünal, "Evangelist ve siyonist aklın ABD yönetimine bedeli olacak. Tehditle Türkiye ile ilişki kurulmayacağını ABD'ye söyledik." şeklinde konuştu.

ABD İLE F-35 ANLAŞMASI

Ünal, ABD ile F-35 anlaşmasıyla ilgisi süren gerginlikle ilgili, "Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alacağı bir ülke değil." şeklinde konuştu.



KATAR'IN YATIRIM KARARI

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım kararını değerlendiren Mahir Ünal, "Bu kardeşliğin bir gereğiydi. Katar bu kardeşliğin gereğini yerine getirdi. Katar'a bu kardeşliğinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.