AK Parti'den ABD'ye sert tepki: İkiyüzlülük!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin PKK elebaşılarına ilişkin kararı hakkında, "PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür, anlaşılır bir şey değildir" dedi.