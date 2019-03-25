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AK Parti'den ABD'ye 'Golan Tepesi' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklamasını değerlendirdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:25
AK Parti'den ABD'ye 'Golan Tepesi' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, medya yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Trump’ın Golan tepesi ile ilgili kararının uluslararası hukukta hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur. Uluslararası siyaset açısından hiç bir karşılığı almayacak olsa da bölgedeki dengeleri etkileyecek vahim bir karardır. Yoğun girişimler içinde olacağız. İslam ülkeleri kendi aralarındaki meseleleri barışçıl yollarla çözmeyi öğrenmek durumdadır.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:25
  1. numan kurtulmuş
  2. golan
  3. trump

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Yahu biz de Suriye topraklarında değil miyiz? Biz kendi güvenliğimiz için İsrail kendi güvenliği için Suriye'de. İsrail'e sen çık demek de ne oluyor?

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