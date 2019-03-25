AK Parti'den ABD'ye 'Golan Tepesi' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, medya yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Trump’ın Golan tepesi ile ilgili kararının uluslararası hukukta hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur. Uluslararası siyaset açısından hiç bir karşılığı almayacak olsa da bölgedeki dengeleri etkileyecek vahim bir karardır. Yoğun girişimler içinde olacağız. İslam ülkeleri kendi aralarındaki meseleleri barışçıl yollarla çözmeyi öğrenmek durumdadır.