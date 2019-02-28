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AK Parti’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Afyonkarahisar İl İnsan Hakları Başkanı Selcen Hıdıroğlu, 28 Şubat postmodern darbesinin 22.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:49
AK Parti’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Afyonkarahisar İl İnsan Hakları Başkanı Selcen Hıdıroğlu, 28 Şubat postmodern darbesinin 22. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkarıldı” dedi.


AK Parti Afyonkarahisar İl İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 28 Şubat postmodern darbenin 22. yıldönümü nedeniyle PTT binası önünde ülke genelinde eş zamanlı olarak bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Dış İlişkiler Başkanı Saliha Dönmez, AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi Canan Baran İzgi, Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek ve İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen ile birlikte çok sayıda partili ve vatandaş da katıldı.


AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Selcen Hıdıroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. ‘Post Modern Darbe’nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir” dedi.



“Bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkarıldı”


“İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur” diyen Hıdıroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Darbeciler 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı.”

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:49
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