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AK Parti’den ‘28 Şubat’ açıklaması

AK Parti Hakkari Seçim İşleri Başkanı Necmettin Akar, 28 Şubat darbe girişimi nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:51
AK Parti’den ‘28 Şubat’ açıklaması

AK Parti Hakkari Seçim İşleri Başkanı Necmettin Akar, 28 Şubat darbe girişimi nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.


Bulvar Caddesi üzerinde bulunan parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Durankaya Belediye Başkan Adayı İsmail Demirci ve çok sayıda partili katıldı. “28 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız” pankartının açıldığı basın açıklamasında metni okuyan AK Parti Hakkari Seçim İşleri Başkanı Necmettin Akar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. ‘Post Modern Darbe’nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir arada olduklarını ifade eden Akar,“Darbeciler 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil, toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı, ancak izleri asla silinmedi. O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler, bugün TBMM’de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir. Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye’nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren bizlere güvenip teveccühüne layık gören aziz milletimize saygılarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:51
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