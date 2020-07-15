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15 Temmuz

AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü hainlerin Türkiye'yi bölmek için hayal kurarak 15 Temmuz 2016'da başlattıkları hain darbe girişimine ilişkin AK Parti'den videolu paylaşım yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:33:00 -

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cü hainlerin Türkiye'yi bölme hayaliyle başlattığı darbe girişimi, vatansever binlerce kişi tarafından engellendi. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan tankların önüne yatan, gazi olan, şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlar Türk halkının gönlünde ayrı bir yer edinirken, bu kahramanlık da unutulmadı. AK Parti de bu kahramanlığın 4. yıl dönümüne ilişkin resmi hesabından bir video paylaştı.

AK Parti, resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz Destanı üzerine bir paylaşım yaptı. AK Parti, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatanları uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. #MilletinZaferi"

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Yorumlar

af af

darbe ak partiye karşı yapılmıştı. gönül isterdiki o gece başta bakanlar vekiller başkanlar üst düzey bürokratlar olmak üzere tüm partililer ve memlketin kaymağını yiyenler meydanlarda olsun halka önderlik liderlik yapsın BU ZAFER AK PARTİNİN OLSUN. . amam maalesef TAM TERSİ OLDU reis hariç hepsi dehlizlere samanlıklara kaçıp biz yalnız bıraktılar.
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SUZAN

TÜM KALBİMİZLE AK PARTİYE KATILIYORUZ.ACI HEPİMİZIN ACISI.BEN İSTERİM Kİ 15 TEMMUZ RESMEN YAS GÜNÜ YADA RESMİ TATİL GÜNÜ OLSUN.HEPİMİZİN TEKRAR SAĞOLSUN.15 TEMMUZU AYNI ZAMANDA BÖYLE BİR FELAKETE SEBEP OLANLAR AÇISINDAN ŞİDDETLE KINIYORUM.DEVLET MİLLET EL ELE.VATAN SAĞOLSUN.
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