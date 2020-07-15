AK Parti'den 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cü hainlerin Türkiye'yi bölme hayaliyle başlattığı darbe girişimi, vatansever binlerce kişi tarafından engellendi. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan tankların önüne yatan, gazi olan, şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlar Türk halkının gönlünde ayrı bir yer edinirken, bu kahramanlık da unutulmadı. AK Parti de bu kahramanlığın 4. yıl dönümüne ilişkin resmi hesabından bir video paylaştı.

AK Parti, resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz Destanı üzerine bir paylaşım yaptı. AK Parti, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatanları uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. #MilletinZaferi"