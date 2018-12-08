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AK Parti'de şok istifa! AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni istifa etti

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, İl Yönetim Kurulu toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:37
AK Parti'de şok istifa! AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni istifa etti

AK Parti Adana İl Yönetim Kurulu toplantısında İl Başkanı Fikret Yeni istifasını sundu. Ardından Yeni, Yönetim kurulu üyeleri ve personelle vedalaştı.

'Bank Asya avukatı'

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, 22 Şubat'ta Meclis'te yaptığı konuşmada AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni hakkında 2015 yılının sonuna kadar Bank Asya'nın bölge avukatlığını yaptığını söylemişti. Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da katıldığı bir TV programında bu iddiayı doğrulamıştı.

"Söz konusu Fikret Yeni isimli şahıs 2003 yılından 2015 yılı sonuna kadar Bank Asya’nın avukatlığını yapmış. Yani 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde ve Bank Asya’nın Mayıs 2015te TMSF’ye devri gerçekleştiğinde bile bu kişi bankanın resmi avukatı. Mahkemelerin karar tarihleri dikkate alındığında; Fikret Yeni’nin Ağustos 2015 yılında bile kendi hukuk bürolarındaki avukatlar aracılığı ile Bank Asya adına davalar açarak veya davalı vekili olarak davalara katıldığı açıktır."

Yeni'nin istifasının nedeni henüz bilinmiyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:37
  1. AK Parti
  2. AK Parti Adanaİl Başkanı Fikret Yeni
  3. İstifa

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