AK Parti'de manifesto şifresi: Erdoğan’ın 1994 yılındaki belediyecilik anlayışı!

AK Parti’de 24 Kasım’da başlayan aday tanıtım süreci bugün sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün katılacağı Antalya aday tanıtım toplantısıyla birlikte AK Parti tüm il ve ilçelerdeki adaylarını açıklamış olacak. Erdoğan, bugüne kadar partisinin 77 belediye başkan adayını açıklarken; Cumhur İttifakı çerçevesinde 4 ilde MHP’nin adayı desteklenecek. Tüm ilçe adaylarını da açıklayan AK Parti’de gözler 31 Ocak’taki manifestoya çevrildi. AK Parti’nin aylardır üzerinde çalıştığı manifestoda partinin yerel seçim vizyonu 10 madde halinde ortaya konulacak. Manifestonun çatısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1994 yılındaki belediyecilik anlayışı oluşturacak. 2023 vizyonundan da izler taşıyacak olan manifestoda şehircilik ön planda olacak. Yatay mimari, marka şehirler, sıfır atık uygulaması, hayvan hakları, Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri yer alacak.

Millet bahçelerine kreş

Manifestoda imar planlamasına ilişkin maddeler yer alacak. Parsel bazlı imar planlamalarına izin verilmeyeceğine vurgu yapılırken; belediyelerin imar ve ihale toplantılarının canlı yayımlanarak vatandaşların şeffaf şekilde görebilmesi belirtilecek. Yatay mimari başlığı ile çarpık yapılaşmalara ve çok katlı binalara izin verilmeyeceği, şehrin tarihi dokusuna uygun yapıların inşa edileceği ifade edilecek. Manifestoda sıfır atık ve tasarruf tedbirleri de yer alacak. File ve bez torbaların kullanımının desteklenmesi belirtilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük önem verdiği Millet Bahçesi ve Millet Kıraathaneleri projeleri manifestoda yer alacak. Tüm vatandaşların vakit geçirebileceği yerlerden biri haline getirilecek olan Millet Bahçelerinde kreşlerin de olması planlanıyor. Millet Bahçelerinin yanı sıra Sanat Akademileri gibi sosyal belediyecilik anlayışının önemli örnekleri manifestoda anlatılacak. Manifestonda ayrıca hayvan hakları ile yasanın en kısa sürede çıkarılacağı da ifade edilecek.

Millî mutabakat vurgusu

Manifestoda Cumhur İttifakına da vurgu yapılacak. Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz gecesi meydanlarda darbecilerle göğüs göğüse girilen destansı mücadelede kurulduğunun altı çizilirken; ittifakın kirli pazarlık masalarında değil, milletin gönlünde kurulduğu ifade edilecek. AK Parti, daha önceden yaklaşık 40 gün süren kampanya sürecinde bu yıl bir ilki gerçekleştirerek kampanyayı 60 gün sürdürecek.

Çay üreticilerine destek

Daha önce ev ziyaretlerinde vatandaşlara kahve hediye eden AK Parti, bu yıl çay hediye edecek. Edinilen bilgiye göre, ev ziyaretlerinde vatandaşlara hediye edilecek çaylarla çay üreticilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

(Türkiye gazetesi)