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AK Parti'de seçim takvimi belli oldu... Yeniden aday olamayacaklar!

Yerel seçimler için seçim takvimini hazırlayan AK Parti, aday adaylarında aranacak özellikleri belirledi. Vaatleri yerine getirmeyen aday olamayacak.

05 Ekim 2018 Cuma 08:18
AK Parti'de seçim takvimi belli oldu... Yeniden aday olamayacaklar!

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, seçim startını aday adaylığı başvurularının yapılmasıyla verecek.

Kulislere yansıyan bilgilere göre; AK Parti'den yerel seçimlerde aday adayı olacak kişiler 5-12 Kasım tarihleri arasında başvurularını yapmaya başlayacaklar. Aday adaylığı için yapılacak başvuralar sonrası temayül yoklamaları yapılacak.

Mütevazı ve güler yüzlü adaylar..

Seçim takvimine göre bazı büyükşehir belediye başkan adayları ile Doğu ve Güneydoğu illerine ilişkin adayların isimleri erken açıklanacak. Aday adaylarında aranacak özellikler şöyle: Kirlenmemiş, mütevazı, angaje olmayan ve güler yüzlü...

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 08:18
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