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AK Parti yerel yönetimde değişime gidiyor! Belediyeler artık daha verimli çalışacak

31 Mart seçimlerinden başarıyla ayrılan AK Parti, yerel yönetimlerde önemli değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda büyükşehrin görev alanında olan bazı işler, ilçe belediyelere devredilirken; belediyelerin mali kaynakları da güçlendirilecek.

02 Eylül 2019 Pazartesi 07:23
AK Parti yerel yönetimde değişime gidiyor! Belediyeler artık daha verimli çalışacak

AK Parti, yerel yönetimlerde önemli değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni dönemde belediyelerin daha verimli ve etkin şekilde çalışmaları sağlanacak. AK Parti Yönetimi, geçtiğimiz günlerde Genel Merkez’de bazı büyükşehir belediye başkanlarının da olduğu bir toplantı yaptı. Toplantıda yerel yönetimlerin işleyişi masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmeler arasında yerel yönetimlerin öz gelirlerinin arttırılması, belediyelerin daha verimli ve etkin çalışması yer alıyor.

İcraat gücü artacak

Yeni dönemde belediyelerin icraat yapma gücü arttırılırken; yerel yönetimlere de yeni yetki ve görevlerin verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda büyükşehrin görev alanında olan bazı işler, ilçe belediyelere devredilirken; belediyelerin mali kaynakları da güçlendirilecek. Belediye üst yönetimlerinin belediye başkanıyla birlikte göreve gelmesi ve yine aynı kadro ile görevden ayrılması sağlanacak.

Erdoğan'ın onayına sunulacak

Belirli bir aşamaya gelen çalışma ile ilgili sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim uzmanlarının da görüşleri alınacak. Çalışmanın son hali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. AK Parti kurmayları, yeni dönemde yerel yönetimlerle ilgili yapılan çalışmaların Meclis gündemine getirileceğini belirterek “Belediyelerin, yerel yönetimlerin çok daha güçlü olması, yerel kalkınmaya daha güçlü bir şekilde destek verilmesi lazım. Bir taraftan ilçelerimizin de büyük şehirlerde mutlaka güçlü olması, yetkileriyle birlikte kaynaklarının da artması ve halkımıza en yakın birimler olarak çok daha güçlü hâle gelmesi gerekli. Yerel yönetimler ne kadar iyi işlerse, yerel kalkınma da, yerel refah artışı da o kadar yüksek oluyor” dedi.

 

Türkiye Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 07:23
  1. ak parti
  2. belediye
  3. yerel yönetim

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