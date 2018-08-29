AK Parti'de MYK toplandı

AK Parti’de kongre sonrası ilk MYK toplandı. MYK’da ana gündem maddesi yerel seçimler olacak. Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bir sunum yaparak belediye başkanlarının yıllık performanslarını ortaya koyan analizlerin değerlendiriliği bir sunum yapacak. 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşandığı tespit edilen aksaklıklar ve bunların Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrarlanmaması için neler yapılabileceği masaya yatırılacak. Vatandaşların hizmetlerden memnuniyeti, vaatlerin yerine getirilip getirmediğine dair halen görevde bulunan belediye başkanları için yaptırılan anketler masada olacak.

Beklenti, AK Partili olmayan belediyelerde başkan adaylarının daha önce, mevcut belediye başkanları ile yola devam edilecekse bu isimlerin daha geç açıklanması yönünde. Meclis içinden belediye başkan adayı gösterilip gösterilmeyeceği ise en çok merak edilen başlıklardan birisi.

Yarın yapılacak toplantıda gündeme gelmesi beklenen bir başka başlık ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde çalıştığı af teklifi olacak.