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Erdoğan, Seçim Stratejisi Toplantısına başkanlık edecek

AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya başkanlık edecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:35
Erdoğan, Seçim Stratejisi Toplantısına başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı'na başkanlık edecek. AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yoğun mesai yapılıyor.

Bu kapsamda, partinin genel merkezinde bugün saat 17.30'da AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya AK Parti Genel  Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Ahmet Sorgun ve Hamza Dağ, AK  Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ali İhsan Yavuz da katılacak.

Toplantıda, AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin detaylar ele  alınacak, milletvekilliği adaylık süreci, miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları gibi konularda kararlar alınacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:35
  1. Erdoğan
  2. AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı
  3. AK Parti

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