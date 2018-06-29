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AK Parti'de kritik gün! Tüm raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde önemli başarı elde eden AK Parti, seçim sonuçlarını masaya yatırmaya harekete geçti. AK Parti, ilk kapsamlı seçim analizini bugün gerçekleştirecek.

29 Haziran 2018 Cuma 08:05
AK Parti'de kritik gün! Tüm raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyor

AK Parti, ilk kapsamlı seçim analizini bugün yapacak. Ayrıca parti sandık sandık analizler de yapıp yerel seçimlere dönük yapılacaklar ile ilgili kapsamlı bir rapor da hazırlayacak.

İLK DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin parti içindeki en kapsamlı değerlendirmesini bugün yapacak. AK Parti MYK ve ardından MKYK toplanacak seçim zaferini, aynı zamanda eksiklikleri tüm detayları ile masaya yatıracak. Erdoğan, bu değerlendirmeleri dinledikten sonra önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar da verecek. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı ile Medya Tanıtım Başkanlığı da (strateji ekibi) iki ayrı rapor hazırlayacak. Bunun için il, ilçe başkanları, belediye başkanları ve tüm milletvekili adaylarından raporlar istendi.

EDİRNE'DEN KARS'A

Tüm bu çalışmaları değerlendirip eksiklikler ve bunlara karşılık atılacak adımlar ile ilgili çalışma yapacak bir komisyon oluşturulması ve bunun da kapsamlı bir çalışma yapması planlanıyor. Bu komisyonda, 24 Haziran seçim sonuçlarının verdiği mesajlara göre önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere dönük olarak atılması gereken adımlara dönük öneriler bulunacak. Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan ilk incelemede AK Parti'nin geçen seçimlere oranla hangi ilde oy arttırdığı, hangilerinde iniş olduğu tespit edildi. Ayrıca, "30 civarında ilin listesinde seçmen nezdinde bazı itirazlar oldu" tespiti de yapıldı. AK Parti, seçimde 11 ilde oylarını arttırdı. Bu iller arasında Edirne ve Kars da bulunuyor.

Sabah

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:05
  1. Kars
  2. Edirne
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti
  5. 24 haziran seçimleri

YORUM YAZ

  • SecmenSecmen16 sa önce
    Reise gönül verenler ama teşkilatı ve yerel yönetimi sevmeyenler in bu kez seçme hakkı vardı. Ve o hakkı kullandılar. Reisin peşinde gozukerek yolundan gitmryenler için temizleme VAKTİ.Hani mental yorgunluk vardi? O koltukları bırakmak istemeyen teşkilatta o kadar çok eski siyasetçi varki yenisine yer vermiyorlar. Bu seçimin galibi çok şükür reis oldu. RABBİM ömrüne ömür versin Recep Tayyip Erdoğan
  • t.şahint.şahin15 sa önce
    Bu raporlar kim yazıyor ?.. onlara kim bu görevi veriyor,eğer onlar il ve ilçe başkanları ise vay halimize.Genel merkez her ilde belli sayıda AK PARTİ tabanın dan oluşan kişileri sokağa çıkarsın halkın görüşlerini alsın.Asıl rapor gerçek rapor bu olur.yoksa il başkanı ilçe başkanı milletvekili bunlar boş..Gelsinler Kayseri ye tüm teşkilat tüm başkanlar ve millet vekilleri karşım da halkın ne istediğini ne istemediğini duysunlar.aslın da onlarda biliyor ama işlerine gelmez...o yüzden raporlar sağlıklı yerlerden sağlansın..
  • ŞanlıurfaŞanlıurfa16 sa önce
    Urfa için eğer Fakıbaba cezalandırılırsa teşhis konulmuş çare üretileceğine inanırım. Yoksa hiç ümidimiz yok
  • A.YücelA.Yücel15 sa önce
    1. İdam2. Mülakat3. Babadan oğula vekillik4. Halkın tasvip etmediğini vekil yapmak, hatta ilk sıralardan aday göstermek gibi meseleleri de değerlendiriniz.
  • Yunus16Yunus1616 sa önce
    TEŞKİLATLAR ÖZ ELEŞTİRİ YAPMAKTAN KORKTUĞU İÇİN, DOĞRU RAPORLAR GİDİYOR MU ACABA???
  • AhmetAhmet13 sa önce
    Umarım daha fazla özgürlük adalet ve hukuk konusunda gereği yapılır. Mağduriyetler haksızlıklar son bulur. Adalet, ekonomi, liyakat problemleri halledilirse Türkiyenin önünde kimse duramaz
  • Yunus16Yunus1615 sa önce
    FETÖ ARINMASI BAKAN VEKİL BAZINDA YAPILDI, BELEDİYELER?? İL İLÇE MAHALLE TEŞKİLATLARINDA KİLER ??? BEYNİ FETÖ OLUP İZ BIRAKMAYANLAR YERLERİNİ KORUYORLAR. FETÖ AK PARTİNİN TEMELİNDE VAR. TEMEL MAHALLE İLÇE İL VE BELEDİYE TEŞKİLATLARI.
  • Yunus16Yunus1612 sa önce
    TEŞKİLATLARDAN GELEN RAPORLARI, KAMU OYU ARAŞTIRMASI VE ANKETLERLE TEYİT EDİN. TEŞKİLATLARDAN GELEN RAPORLAR KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLARDAN ÖTEYE GİTMEZ. MAHALLE VE İLÇE TEŞKİLATLARINDAKİ FETÖ CÜLERİ BULABİLDİNİZ Mİ? UZAKLAŞTIRILDI MI? SAVCILARI
  • saimsaim16 sa önce
    Mecliste hiç bulunmayan ama halkın içindeki Fetöcüler ve vatan hainlerioy vermedi.Birde halkın hiç sevmediği ama Erdoğanın dayattığı menfaatçi vekiller Erdoğanın yanında durmadılar.Halkta dayatmaya isyan ediyor artık. Dış mihrakların tetiklediği kötü giden ekonomi Erdoğanın halkın sebebini anlamadığı Belediye başkanlarını görevden alması Ensar vakfına sahip çıkılması da ufak tefek mevzular
  • inciinci15 sa önce
    Resim Öncelikle merkez teşkilatındaki temayülcülerinizi değiştirmelisiniz Sizi üç dört dönemdir onlar sizi yanıltıyor. Milletvekili tercihleri çoğunlukla isabetsiz.
  • AHMETAHMET16 sa önce
    Her ilde seçim öncesiadaylar arasında ANKET düzenlenmeli.Halkın istediğikişi M. vekili adayı olmalı.Halkın tanımadığı tepeden inme aday olmamalı.
  • Aslan akbeyAslan akbey16 sa önce
    pardon da koskoca akparti raporlarını suçluların kendişsinden mi istiyor?? il-ilçe başkanları şunu mu diyecekler. hata bizim biz insanlara tepeden baktık, belediyeyi hastaneleri bize oy veren vermeyen ama çok sevdiğimiz tanıdıklarımızla doldurduk. bize geçmişten beri oy veren vatandaşlarımızın istekleri olduğunda ise suçu genel merkeze atıp biz kesinlikle yapamıyoruz genel merkezin talimatı var. öyle torpille iş yok dedik mi diyecekler. akpartili başkanları iyi inceleyin. doğru insanlardan alın raporlarını. ilçe başkanlıklarına sandık kurun. mühürleyin ağzını. genel merkezden 1-2 kişi görevlendirin. vatandaş gelsin fikirlerini yazsın atsın sandığa. sonra ankarada onu inceleyin.. bunu yapmazsanız, 2019 da belediye seçim sonuçlarını inceletir bu vatandaş size. dostum ve dost acı söyler. zafer sarhoşluğu ayyuka çıktı. belediyeler partililer kutlama. la siz kaybettiniz seçimi. erdoğan kazandı. siz kaybettiniz. ama mağlubiyetlerini erdoğan kazandı diye sevinerek gizliyorlar valla.
  • atalayatalay15 sa önce
    NEDEĞERLENİDRECKE ÇALIŞMAYAN AKİM İLÇE TEŞKİLATLARIMUHTARLARIMI ? BİRAZ SİLKELENMELERİ LAZIMBAŞARI ERKEN BAŞARI MAŞARI YOK ORTADA HEZİMET VARBANA GÖRE BÜROKRATLARDAN HESAP SORUALCAKMI VE DİĞERLERİNDEN ? HALK DİNLENECEKMİ SÖZÜNE İTİBAR EDİLECEKMİYAIZYORUZ ÇİZİYORUZ DUMANA MI GİDİYOR ?
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