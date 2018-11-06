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AK Parti'de İzmir için Atilla Kaya ve Hamza Dağ isimleri öne çıkmaya başladı

Mart 2019 seçimlerinde adaylar belirleme için yoğun mesai harcanan AK Parti'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi için Hamza Dağ ve Atilla Kaya isimleri öne çıkmaya başladı.

06 Kasım 2018 Salı 10:42
AK Parti'de İzmir için Atilla Kaya ve Hamza Dağ isimleri öne çıkmaya başladı

Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı. Sipahi, AK Parti'de İzmir Büyükşehir Belediyesi için öne Hamza Dağ ve Atilla Kaya isimlerinin öne çıktığını söyledi. Sipahi, CHP'de de Tuncay Özkan ve Alaattin Yüksel isimleri konuşulduğunu yazdı.

Deniz Sipahi, "Özhaseki'nin İzmir yorumu üzerine" başlığıyla yayımlanan yazısında"İzmir için çok konuşulan isimleri yazdım ve yazımın sonunda 'Varsa bir başka bilen ya da ilavesi olan mesajları bekliyorum' dedim" ifadesini kullandı.

CHP için Tuncay Özkan 

"Listeyi güncelledim. CHP'de şu isimler kulislerde konuşuluyor. Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan, Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır, Hüseyin Mutlu Akpınar, Mehmet Ali Susam, Hasan Karabağ, Mehmet Ali Çalkaya. Şimdi bir isim daha ekliyorum. Alaattin Yüksel. Yüksel'in il başkanlığı, milletvekilliği yaptığını, CHP Genel Başkan Yardımcılığı tecrübesi olduğunu, teşkilatları iyi tanıdığını ve toparlayıcı bir isim olduğunu söylüyorlar" diyen Sipahi, şöyle devam etti:

Mahmut özgener'in ismi de çok geçmiş

''AK Parti'ye gelince… Daha önce yazdığım isimler şöyleydi. Mahmut Özgener, Nükhet Hotar, Necdet Budak, Selim Gökdemir, Süleyman Soylu ve Aydın Şengül… Özgener'in ismi uzun bir süredir listenin en başında gözüküyor. Ancak kendisinin daha yeni İzmir Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilmiş olması ve göreve gelirken iddialı projelerle gelmesi ve bunları yarım bırakmak istemediği konuşuluyor.''

AK Parti'de, Hamza Dağ ve Atilla Kaya isimleri üzerinde duruluyor

''Son günlerde konuşulan iki önemli isim de Hamza Dağ ve Atilla Kaya… Her iki ismin de milletvekilliği dönemlerinde gösterdikleri performans ve teşkilatlar üzerinde hakimiyetleri Dağ ve Atilla isimlerini öne çıkarıyor."

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:42
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  3. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  4. Belediye Başkanı Karabağ
  5. Belediye Başkanı Çalkaya
  6. Cumhuriyet Halk Partisi
  7. Ak Parti Genel Merkezi
  8. Belediye Başkanı Batur
  9. Belediye Başkanı Soyer
  10. Hüseyin Mutlu Akpınar
  11. İçişleri Bakanı Soylu
  12. Milletvekili Şengül
  13. Milletvekili Sındır
  14. Kamil Okyay Sındır
  15. Mehmet Ali Çalkaya
  16. Ahmet Tuncay Özkan
  17. CHP Parti Meclisi
  18. Mehmet Ali Susam
  19. İçişleri Bakanı
  20. Alaattin Yüksel
  21. Süleyman Soylu
  22. Mahmut Özgener
  23. Selim Gökdemir
  24. Mutlu Akpınar
  25. Hasan Karabağ
  26. Hüseyin Mutlu
  27. Aydın Şengül
  28. Nükhet Hotar
  29. Tuncay Özkan
  30. Necdet Budak
  31. Murat Bakan
  32. Abdül Batur
  33. Atilla Kaya
  34. Atila Kaya
  35. Tunç Soyer
  36. Hamza Dağ
  37. Hürriyet
  38. AK Parti
  39. Çalkaya
  40. Karabağ
  41. Akpınar
  42. Akparti
  43. Selim
  44. İzmir
  45. Aydın
  46. CHP

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