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AK Parti'de istifalar devam ediyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifasının ardından, yeni kuracağı oluşuma katılmak için eski milletvekilleri ve il başkanları da partiden ayrıldı.

15 Eylül 2019 Pazar 16:04
AK Parti'de istifalar devam ediyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz Cuma günü AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Davutoğlu, kendisiyle birlikte ihracı istenen eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, eski TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ayhan Sefer Üstün ve eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ile birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

Haklarındaki ihraç süreci il disiplin kurulları tarafından başlatılan eski İstanbul il başkanı Selim Temurci ile eski Ankara il başkanı Nedim Yamalı da istifalarını açıkladı. 6 isim kameraların karşısına birlikte çıkarak yeni bir siyasi oluşum başlatılacağını duyurdu.

İstifa edenler arasında eski Somali Büyükelçisi de var

Independent Türkçe'nin haberine göre; Davutoğlu ve arkadaşlarının istifalarını açıklamasının ardından birçok AK Partili de partiden istifa etti. İstifa edenler arasında eski milletvekilleri, eski il başkanları ile AK Parti teşkilat mensupları bulunuyor.

25 ve 26. Dönem milletvekilleri Kani Torun ve Ali Sarıkaya, 26. Dönem Konya Milletvekili Ömer Ünal, 24. Dönem milletvekili Feramuz Üstün, eski Somali Büyükelçisi ve eski Bursa milletvekili Kani Torun, Eski Borsa İstanbul Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan ile AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yapan Dalyan Kardaş da partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, eski Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz, eski Tokat Milletvekili Coşkun Çakır da istifa edenler arasında.

Birçok AK Parti üyesi istifalarını sosyal medyadan duyurdu.

Eski il başkanları da istifa edenler arasında

2016-2017 arası Adıyaman İl Başkanlığı yapah Abdurrahman Dimez ile aynı görevde bulunan Seyfettin Bilen, eski Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, eski Ağrı İl Başkanı Cesim Gökce,eski AK Parti Kadın Kollanı MKY Üyesi Aynur Algül, AK Parti Şanlıurfa kurucularından Abdullah Yeşil, eski Muş İl Başkanı Namık Ergün, eski Tekirdağ İl Başkanı Ahmet Akçay, eski Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç, Ümraniye eski ilçe başkanı Enver Sedat Çakıroğlu ile Dünya Engelliler Gelişim Derneği Genel Başkanı İslam Meral AK Parti üyeliklerinden ayrıldı.

Ne olmuştu?

Son dönemde AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştiren Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. Davutoğlu'nun istifa metnini okuduğu sırada yanında eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı. Davutoğlu'nun bu isimlerle kamera karşısına geçmesi "Gövde gösterisi" olarak yorumlanmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:04
  1. Batman
  2. Şanlıurfa
  3. Tokat
  4. Tekirdağ
  5. Muş
  6. Konya
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Erzincan
  10. Diyarbakır
  11. Bursa
  12. Aydın
  13. Ankara
  14. Ağrı
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