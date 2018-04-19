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Erken seçim kararının ardından AK Parti'de hareketli saatler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının alınmasının ardından bakanlar, Milletvekilleri ve parti kurmaylarıyla bir araya geliyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:24
Erken seçim kararının ardından AK Parti'de hareketli saatler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran erken seçim açıklamasının ardından bugün Ak Parti Genel Merkezinde bakanlar ve partinin tüm milletvekilleriyle bir araya geliyor.

Bu toplantı seçim açıklamasının ardından yapılacak ilk geniş kapsamlı toplantı olacak. Şu sıralar kabine üyeleri ve milletvekilleri genel merkeze geliyor. Öte yandan toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim açıklamasından önce planlanmıştı ancak toplantıya 50 milletvekili katılacaktı. Erken seçim kararının ardından toplantıya tüm milletvekilleri ve parti kurmaylarının katılması yönünde karar alındı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:24
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