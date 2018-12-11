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AK Parti'de değişim devam ediyor! Sıra ilçelere geldi

Büyükşehir ve il belediye başkanlarının yüzde 65’inin değiştirildiği AK Parti’de, 750 civarındaki ilçe ve belde belediye başkanından da en az yarısına yakının aday gösterilmeyeceği tahmin ediliyor.

11 Aralık 2018 Salı 10:23
AK Parti'de değişim devam ediyor! Sıra ilçelere geldi

AK Parti’de büyükşehir ve il belediyeleri başkanlıklarında yaşanan değişim ilçelerle devam edecek. AK Parti’nin 750 civarındaki ilçe ve belde belediye başkanından yarısına yakınının değişeceği belirtiliyor. Üç dönemini dolduran 90 civarındaki ilçe ve belde belediye başkanından ise çok azının yeniden aday gösterileceği ifade ediliyor.

AK Parti’nin yönettiği 48 belediyeden, İstanbul hariç olmak üzere 47’sinin belediye başkan adayları belirlenmiş oldu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığının ilan edilmesi ile birlikte, mevcut başkanların yüzde 65’i değişmiş olacak.  Böylece AK Parti, 48 belediye başkanından 31’ini değiştirirken, 17 ilde mevcut isimlerle yola devam edecek.  AK Parti, 2014 yerel seçimlerinde 26 ilde mevcut belediye başkanı ile yerel seçim yarışına girmiş, 21 ildeki AK Partili belediye başkanını değiştirme yoluna gitmişti ve değişim oranı yüzde 44’te kalmıştı. AK Parti’de illerin tamamlanması ile birlikte ilçe belediye başkan adayları ile ilgili yapılan çalışmalarda da sona gelindi.  İlçe adayları ile ilgili sürecin aralık ortasına kadar tamamlanması hedefleniyor.

En büyük rotasyon İstanbul’da

AK Parti’de, 750 civarındaki ilçe ve belde belediye başkanından da en az yarısına yakının aday gösterilmeyeceği belirtiliyor. 3 dönemini dolduran 90 ilçe-belde başkanından çok azının yeniden aday yapılacağı,  ilçelerdeki en büyük değişimin de İstanbul’da yaşanacağı ifade ediliyor. AK Parti kurmaylarına göre, İstanbul’da AK Parti’nin yönettiği 25 ilçeden 15’e yakını değişecek. İstanbul’daki 8 üç dönemlik başkandan iki veya üç ismin ise başka ilçelere kaydırılacağı belirtiliyor.

Taslakta revizyona gitti

Bu arada,  İstanbul’un ilçeleri ile ilgili daha önce kamuoyuna sızan isimlerin TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın adaylığı ile birlikte yeniden değerlendirmeye tabi tutulduğu da ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, Yıldırım’a ilçelerle ilgili aday tekliflerini sorduğu kaydedildi. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlût Uysal’la bir araya gelerek İstanbul’un ilçelerine ilişkin 6 saat süren bir toplantı yapmıştı. Bu toplantıda, Yıldırım’ın, kamuoyuna sızan ve ‘taslak’ olduğu belirtilen isimlerden bazılarının yerine yeni isimler önerdiği belirtiliyor.

Başkente yeni isimler

İstanbul’un ilçelerinde yaşanacak değişimin bir benzerinin Ankara için de yapılacağı, üç dönemini dolduran başkanlardan birinin başka bir ilçeye kaydırılacağı, mevcut büyükşehir belediye başkanı Mustafa Tuna’nın da Mamak’tan aday gösterileceği ifade ediliyor. AK Parti’nin yönettiği 20 ilçeden, 10’dan fazlasında yeni isimlerle yola devam edileceği öğrenildi.

(Türkiye)

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:23
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK PARTİ
  4. İlçe
  5. AK Parti
  6. Binali Yıldırım

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