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AK Parti grubu toplanıyor! Erdoğan gerekeni yapacak

23 Haziran'daki İstanbul yenileme seçimi sonrası AK Parti'de büyük gün. Başkan Erdoğan'ın seçim sonrası ilk grup toplantısında vereceği mesajlar merakla beklenirken 31 Mart’tan sonraya ertelenen revizyonun da devreye girmesi bekleniyor.

25 Haziran 2019 Salı 08:41
AK Parti grubu toplanıyor! Erdoğan gerekeni yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan sonuç, AK Parti açısından yeni bir dönemin başlangıcına de sebep olacak. Kabineden, parti yönetimine kadar, İstanbul il yönetimi ve ilçe yönetimlerine kadar birçok alanda radikal değişiklikler beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm seçenekleri masaya yatırıp, hızla ülkenin gerçek gündemine dönülmesini hedefliyor.

24 Haziran seçimlerinin bile geniş bir analize tabii tutulmadığı AK Parti’de, önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönem hem partinin ve hem de ülkenin geleceği açısından ‘fırsat’ olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde parti ve hükümet açısından üç önemli başlık bulunuyor. Bu kapsamda, erken seçimin söz konusu olmayacağı, Cumhur İttifakının sürmesi, kabine ve partide geniş çaplı revizyonların gündeme gelmesi ve ekonominin düzelmesi için seferber olunması gibi başlıklarda süratle bir değerlendirme sürecine girilecek.-

Maksat fatura kesmek değil

AK Parti’de ilk aşamada ‘Gerçekçi bir seçim muhasebesi’ yapılacak. AK Parti kaynaklarına göre, hedef ‘Birilerine fatura kesmek’ olmayacak, ama nerede hata yapılmışsa ve bu hatanın sorumluluğu kimde ise gereği yapılacak. AK Parti içinde bu konuda, “Gerekirse parti yönetiminden, kabineye kadar, İstanbul il yönetiminden, ilçe yönetimlerine kadar kimin sorumluluğu bir revizyona gidilebilir. Bu süreç 31 Mart’tan sonra başladı zaten. İstanbul’dan ayrı olarak, il başkanlıkları konusunda Türkiye genelinde bazı değişikliklere gidildi. Değişim süreci şimdi İstanbul’la birlikte yeni bir boyut kazanacak” değerlendirmesi yapılıyor. Kabinede yapılacak revizyonla birlikte ‘Teknokrat isimlerin yerine vatandaşta karşılığı olan isimlerle’ yola devam edileceği belirtiliyor.

Binali Yıldırım’ın bu süreçte nasıl bir pozisyon alacağı henüz net değil. Ancak, kulislerde kabinede görev verileceği veya cumhurbaşkanı yardımcılığı makamına getirebileceği belirtilen Yıldırım’ın, ‘Herhangi bir görev istemeyebileceği’ yorumu da yapılıyor.

AK Parti'de değerlendirme günü

AK Parti kaynakları, 2017’den itibaren yapılan son üç seçimde İstanbul’da çıkan sonuçlardan yola çıkarak “Son üç seçimdir İstanbul seçimleri hep bıçak sırtı bitmiş zaten. 16 Nisan referandumunda İstanbul’da yüzde 48.6 ‘Evet’, yüzde 51.3 ‘Hayır’ çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan yüzde 50, diğer adayların oluşturduğu blok yüzde 50 oy aldı. Son 31 Mart seçimleri de iki aday arasında binde 1.5 fark oluştu. Aslında seçmen bize referandumdan itibaren bir mesaj vermeye başlamış zaten. Bu mesajların gereğinin yapılmaması belki de bugünkü sonucu ortaya çıkardı” değerlendirmesini de yaptı.

İlk mesaj 2017’de geldi

AK Parti kaynakları, 2017’den itibaren yapılan son üç seçimde İstanbul’da çıkan sonuçlardan yola çıkarak “Son üç seçimdir İstanbul seçimleri hep bıçak sırtı bitmiş zaten. 16 Nisan referandumunda İstanbul’da yüzde 48.6 ‘Evet’, yüzde 51.3 ‘Hayır’ çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan yüzde 50, diğer adayların oluşturduğu blok yüzde 50 oy aldı. Son 31 Mart seçimleri de iki aday arasında binde 1.5 fark oluştu. Aslında seçmen bize referandumdan itibaren bir mesaj vermeye başlamış zaten. Bu mesajların gereğinin yapılmaması belki de bugünkü sonucu ortaya çıkardı” değerlendirmesini de yaptı.

Gereği ne ise yapılmalı

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ''AK Partililer olarak bize düşen, İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi; doğru dinlemek, doğru okumak, doğru anlamak, gereğini doğru yapmak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir. Sonuçları iyi değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz'' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, partilerinin 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürdüğünü hatırlatarak ''Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek dört senenin motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul’da olan milyonları üzenler için de, muhasebe ve muhakeme dönemidir'' değerlendirmesini yaptı.

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da ''Ahlaki üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik. Samimi öz eleştiri yapmalıyız. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız. Ben bütün problemlerimizi aşabileceğimize inanıyorum; yeter ki birbirimizi düşmanlaştırmayalım'' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: “İstanbul’u kazanmak elbette çok önemliydi. Ancak seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak daha önemliydi. Biz elimizden geleni yapıp gerisini Allah’a havale eden tevekkül sahibi insanlarız. Hep birlikte çalıştık. Taptaze ümitlerle durmak yok yola devam...

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 08:36
  1. AK PARTİ
  2. kabine
  3. seçim sonuçları
  4. teşkilatlar
  5. istanbul seçimleri
  6. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

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