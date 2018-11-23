AK Parti'de belediye başkan adayları ilk kez kampa girecek
AK Parti'de belediye başkan adayları ilk kez kampa alınıyor. İsimler netlik kazandıktan sonra kamp süreci başlayacak. Adaylar bütçe yönetimi ve halkla ilişkiler gibi konularda eğitim görecek.23 Kasım 2018 Cuma 07:51
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından, tüm isimlerin netleşmesiyle birlikte bir ilke imza atılarak başkan adayları kampa alınacak. Adaylara 'gönül belediyeciliği' anlatılacak. Ayrıca bütçe yönetimi, kaynakların doğru kullanımı ve seçmenle ilişkiler konusunda eğitimverilecek.
Tecrübe paylaşımı
Seçildikten sonra da belediye başkanlarına halka hizmet verme noktasında benzer eğitimler devam edecek. Bu sayede adaylar, önceki tecrübelerden yararlanarak halka daha iyi hizmet götürecek. Adayların belirlenmesi sonrasında gerçekleşmesi planlanan kampta, seçimçalışmalarıyla ilgili de adaylara öneriler sunulacak. Adaylardan toplumun tüm kesimlerine, AK Parti’nin belediyecilik anlayışını anlatmaları istenecek. Yine adayların söylemler konusunda tutarlı olmaları ve söylem birliğine dikkat etmeleri de istenecek. (Yeni Şafak)
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