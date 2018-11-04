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AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde bir ilk

AK Parti'de yarın gerçekleşecek il yönetim kurulu toplantılarına genel başkan yardımcıları telekonferans ile katılacak. AK Parti seçimlerle ilgili anketleri de bu sene ilk kez cep telefonları üzerinden gerçekleştirecek. Bir GSM şirketinin uygulaması üzerinden oluşturulacak platform ile yaklaşık 2 milyon teşkilat üyesine bilgi akışı sağlanacak.

04 Kasım 2018 Pazar 10:11
AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde bir ilk

AK Parti 2019 Mart yerel seçimlerinde, diğer seçimlerden farklı olarak teknolojiyi daha aktif kullanacak. AK Parti’nin MYK toplantısında alınan karara göre 5 Kasım Pazartesi İl Yönetim Kurulu, ve 6 Kasım Salı İçe Yönetim Kurulu toplantılarına genel başkan yardımcıları telekonferans yöntemi ile katılacak. Daha önce de Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal illerdeki tanıtım medya başkanları ile telekonferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirmişti. Bu yöntemle yerel seçim çalışmalarının başlaması öncesinde genel merkez yöneticileri ile teşkilatlar arasında bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

2 milyon üyeye bilgiler ulaşacak 

Teşkilat yöneticileri ile genel merkez arasında anlık iletişim sağlamak ve seçim çalışmaları sürecince söylem birlikteliğinin oluşturulması için de Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından bir hazırlık yapılıyor. Bir GSM şirketinin uygulaması üzerinden oluşturulacak platform ile yaklaşık 2 milyon teşkilat üyesine bilgi akışı sağlanacak. Uygulamada data verilerinin tutulmayacak olmasıyla da parti içindeki bilgilerin dışarıya sızdırılmasının önüne geçilecek.Yerel yönetim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma da ise mobil arşivleme sistemi hayata geçiriliyor. AK Parti’nin girdiği tüm seçimlerdeki aday adayları, adaylar aldıkları oy mülakat değerlendirmelerine bu sistem üzerinden ulaşılabiliyor. Sisteme sadece partinin yetkilendirdiği isimler erişim sağlayabiliyor.

İlk kez cep telefonu üzerinden anket yapılacak

AK Parti seçimlerle ilgili anketleri de bu sene ilk defa cep telefonları üzerinden gerçekleştiriyor. Seçim çalışmalarının hızlanması ile birlikte AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve belediye başkan adaylarının sanal mitingler gerçekleştirebilmesiyle ilgili de çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: Yeni Şafak 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:11
  1. ak parti
  2. yerel seçim
  3. seçim 2019
  4. anket

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