AK Parti'nin bin 230 belediye başkan adayı belli oldu

Yerel seçimlere katılacak partilerin belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ederken, AK Parti'de bugüne kadar toplam 1230 belediye başkan adayı açıklandı.

Erdoğan, 31 Ocak'ı işaret etmişti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyasını, büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantısıyla 31 Ocak'ta başlatacaklarını ve bu tarihe kadar tüm adayların tanıtımının yapılacağını açıklamıştı.

AK Parti'de bugüne kadar 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere, toplam 1230 belediye başkan adayının ismi kamuoyuyla paylaşıldı.