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AK Parti'de bin 230 belediye başkan adayı açıklandı

AK Parti'de 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere 31 Mart Yerel Seçimleri için toplam bugüne kadar 1230 belediye başkan adayı açıklandı

22 Ocak 2019 Salı 13:51
AK Parti'de bin 230 belediye başkan adayı açıklandı

ANKARA (AA) - Yerel seçimlere katılacak partilerin belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları devam ederken, AK Parti'de bugüne kadar toplam 1230 belediye başkan adayı açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyasını, büyük aday tanıtımı ve manifesto toplantısıyla 31 Ocak'ta başlatacaklarını ve bu tarihe kadar tüm adayların tanıtımının yapılacağını açıklamıştı.

AK Parti'de bugüne kadar 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere, toplam 1230 belediye başkan adayının ismi kamuoyuyla paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:51
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