Başkan Erdoğan’dan Partililere bayram mesajı!

AK Parti'deki bayramlaşma sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon bağlantısı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partililere yönelik bayram mesajında, "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

‘Bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız’

Erdoğan, "Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.