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AK Parti'de Ankara adaylığı için ismi geçen dört isim

Yerel seçimler yaklaşırken özellikle büyükşehir adayları için merak da her geçen gün artıyor. AK Parti'nin Ankara adayları için bazı isimler ön plana çıkıyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 08:23
AK Parti'de Ankara adaylığı için ismi geçen dört isim

AK Parti’nin 31 Mart’ta ‘mutlaka elinde tutmak’ istediği şehirlerin başında gelen Ankara’da, CHP’nin İYİ Parti ve HDP ile muhtemel ittifakı da dikkate alınarak 'ipi göğüsleyebilecek aday' hesabı yapılıyor. AK Parti’nin yönetimini muhafaza ettiği Ankara’da, aday deklare tarihi yaklaşırken kulisler de hızlandı.

Çok yönlü değerlendirme

Aday adaylık başvurularının halen sürdüğü AK Parti’de Ankara dahil diğer belediyeler için gösterilecek isimler bir dizi çalışma sonrasında netleşecek. AK Parti’de 18 Kasım'da yapılacak teşkilat temayülü, periyodik olarak anket şirketlerinden gelen veriler, partinin seçim bölgelerinde yaptığı çalışmalar da eklenerek rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu sonuçlar ışığında hem Ankara hem de diğer bölgeler için adaylarını saptayacak.

Öne çikan isimler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile eski Başbakan Yardımcısı Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler'in isimleri öne çıkıyor.

Vatandaş 'yerel aday' diyor

Siyasette seçmen ve teşkilatların ‘ithal adaya’ soğukluğu Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi’nin Ankara araştırmasında da ortaya çıktı. Ankara'da bin 620 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmada, vatandaşın yüzde 59,3'ü 'partiye oy veririm' dedi. Adayın ‘yerli’ olmasına dikkat edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 19,1'i ile ikinci sırada çıktı.

Belirleyici faktörler

Ayrıca TBMM’deki değişecek dengeler açısından gösterilecek ismin milletvekili olup olmaması, teşkilattan gelip gelmemesi, kabine de revizyona yol açıp açmaması ve belediyecilik tecrübesi gibi faktörlerin de nihai karar da etkili olması bekleniyor. Söz konusu faktörlerin dışında AK Parti’nin Ankara’da gözü diğer dengelerde olacak. 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı ile giren AK Parti ve MHP bu seçimlere kendi adaylarıyla yarışa katılacaklarını ilan ettiler. AK Parti, Ankara Büyükşehir'in adayını belirlerken CHP-İYİ Parti ve HDP'nin olası bir uzlaşmasını da isim belirlemede dikkat etmesi bekleniyor.

Kaynak: Yenişafak

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 08:23
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