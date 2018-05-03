AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller belli oldu
24 Haziran'da yapılacak seçimler için AK Parti'den adaylık başvurusunda bulunmayan vekiller belli oldu.03 Mayıs 2018 Perşembe 16:36
24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu.
İşte AK Parti'den aday olmayan isimlerin listesi:
Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Burhan KAYATÜRK
Ekrem ERDEM
Hüseyin SAMANİ
İsrafil KIŞLA
Hüseyin ŞAHİN
Ahmet DAVUTOĞLU
Murat GÖKTÜRK
Fatma Seniha Nükhet HOTAR
Hasan ÖZYER
Cemalettin Kani TORUN
Mehmet Ali PULCU
İbrahim Mustafa TURHAN
Recep KONUK
Coşkun ÇAKIR
Cemil ÇİÇEK
Mehmet Ali ŞAHİN
Ali BABACAN
Beşir ATALAY
Özcan ULUPINAR
Fevzi ŞANVERDİ
Ayhan GİDER
İsmail KAHRAMAN
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