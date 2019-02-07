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AK Parti'de 30 yeni komisyon

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Meclis üyesi aday listesine son halini vermek üzere 30 İnceleme ve Onaylama Komisyonu kuruldu"- "Komisyonlar, bizzat illere giderek, ilde o çalışmaları gerçekleştirecekler. Komisyon başkanlıklarını MYK üyeleri başta olmak üzere MKYK'dan üye arkadaşlarımız yapacak. Onların üyeleri de Kadın Kolları MKYK ve Gençlik Kolları MKYK'dan birer kişi olacak. Toplam 3 kişiden ibaret komisyonlar bu işi gerçekleştirecek"- "13 Şubat'ta bitirmiş olacağız. 14 Şubat akşamına kadar bütün bu çalışmaların sonucu bize teslim edilecek. Biz de 15 Şubat'ta koordinatör arkadaşlarımızla toplantı yapmak suretiyle, illerde tespit edilmiş listeleri seçim kurullarına peyderpey vermeye başlayacağız"

07 Şubat 2019 Perşembe 18:56
AK Parti'de 30 yeni komisyon

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, meclis üyesi aday listesine son şeklini vermek üzere 30 İnceleme ve Onaylama Komisyonunun kurulduğunu bildirdi.

Yavuz, 31 Mart'taki yerel seçim hazırlıklarını hızla sürdüren AK Parti'de devam eden çalışmalara ilişkin partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugünlerde meclis üyelerinin belirlenme sürecini işlettiklerini belirten Yavuz, geçen sene bu çalışmaların 6 komisyonla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ankara, İstanbul ve İzmir hariç 28 komisyon kurduklarını belirten Yavuz, "Meclis üyesi aday listesine son halini vermek üzere 30 İnceleme ve Onaylama Komisyonu kuruldu. Ankara ve İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat refakat edecek, onun başkanlığında yürütülecek. İzmir'de ayrı çalışılacak." diye konuştu.

Yavuz, 28 komisyonun başkanlarını belirlediklerini, bu konuda sabah ilk toplantıyı yaptıklarını dile getirdi.

- "16 Şubat itibarıyla bu listeleri vermeye başlayacağız"

İnceleme ve Onaylama Komisyonlarının yarından itibaren illere gideceğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Geçen dönemden farklı olarak, bu sefer genel merkeze illeri çağırmıyoruz. Komisyonlar, bizzat illere giderek, ilde o çalışmaları gerçekleştirecekler. Komisyon başkanlıklarını MYK üyeleri başta olmak üzere MKYK'dan üye arkadaşlarımız yapacak. Onların üyeleri de Kadın Kolları MKYK ve Gençlik Kolları MKYK'dan birer kişi olacak. Toplam üç kişiden ibaret komisyonlar bu işi gerçekleştirecek. 13 Şubat'ta bitirmiş olacağız. 14 Şubat akşamına kadar bütün bu çalışmaların sonucu bize teslim edilecek. Biz de 15 Şubat'ta koordinatör arkadaşlarımızla toplantı yapmak suretiyle, illerde tespit edilmiş olan listeleri seçim kurullarına peyderpey vermeye başlayacağız. 16 Şubat itibarıyla bu listeleri vermeye başlayacağız."

İnceleme ve Onaylama Komisyonunun, ilin hazırlamış olduğu çalışma üzerinde yeniden çalışacağını kaydeden Yavuz, adaylarla yeniden mülakatın da söz konusu olabileceğini belirtti.

Çalışmaya son şekli verildikten sonra, belediye meclis üyeleriyle belediye başkan adaylarının da eş zamanlı Seçim Kuruluna listeleri vermeye başlayacaklarını aktaran Yavuz, "16 Şubat'tan sonra listeleri vermeye başlamayı öngörüyoruz. 18 Şubat'ta da bitirmeyi düşünüyoruz. 19 Şubat son tarih. Bir eksik kalmasın diye bir gün öncesinden toparlayıp verelim istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Başvuran aday sayısı 40 bini aşıyor"

Belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliği adaylığına bugüne kadar 39 bin kişinin başvurduğunu anlatan Yavuz, geçen seçimlerde müracat sayısının 19 bin olduğunu, şimdiki rakamlarla bile geçen dönemin iki katını geçtiklerini vurguladı.

Başvuranlardan 5 bininin kadın, 3 bininin genç, bine yakının engelli olduğu bilgisini veren Yavuz, meclis üyeliği adaylığı için başvuruların listeler kesinleşinceye kadar devam edeceğini belirtti.

Gerekli başvuruyu yapmış ve ücretini yatırmış, ancak il başkanlığına giderek onaylamamış adayların da bulunduğunu söyleyen Yavuz, bu adaylarla birlikte sayının 40 bini aştığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 18:56
  1. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
  2. İnceleme ve Onaylama Komisyonu'

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