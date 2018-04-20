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AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isim

Ak Parti’de erken seçim kararıyla birlikte adaylık heyecanı da başladı. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mevcut parti grubunda önemli ölçüde değişikliğe gideceği kulislerde dillendirilirken, Ak Parti’de üç dönem potasına giren dördü bakan 22 ismin akıbetine ise Merkez Karar Yürütme Kurulu karar verecek.

20 Nisan 2018 Cuma 09:09
AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 22 isim

Meclis’in erken seçim kararı almasıyla birlikte, Ak Parti’den 22 isim Ak Parti tüzüğündeki üç dönem kuralı nedeniyle 27. dönem parlamentosu için adaylık imkanını yitirmiş olacak. Ancak yapılan son olağanüstü kongrede parti tüzüğünde yapılan değişiklikle, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında görev yapan 25. parlamento dönemi, dönem olarak sayılmamış, aynı kongrede yapılan bir başka değişiklikle de tüzüğün üç dönem kuralını esnetme konusunda MKYK’ya yetki verilmişti.

Buna göre yeniden aday gösterilebilmeleri için MKYK’nın tüzükteki bu yetkisini kullanması gerekecek Ak Partili 22 isim şöyle:“Bakanlar Mehmet Şimşek, Veysel Eroğlu, Fikri Işık, Lütfi Elvan, TBMM Başkanvekilleri Ahmet Aydın, Ayşe Nur Bahçekapılı, Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Genel Başkan yardımcıları Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz, milletvekilleri Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Yılmaz Tunç, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Sadi Bilgiç, Feyzullah Kıyıklık, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Erdem, Sabahattin Karakelle.”

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:09
  1. Aydın
  2. AK PARTİ
  3. erken seçim
  4. SİYASET Haberleri

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