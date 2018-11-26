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AK Parti'de 20 ilin belediye başkan adayı yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaşacak

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:34
AK Parti'de 20 ilin belediye başkan adayı yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 20 ilin belediye başkan adayını daha partisinin yarın yapılacak TBMM Grup Toplantısı'nda açıklayacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaşacak.

Toplantıda, Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir belediye başkan adaylarının yanı sıra Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas'ın belediye başkan adaylarının açıklanacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:34
  1. Karaman
  2. Yozgat
  3. Uşak
  4. Trabzon
  5. Sivas
  6. Sakarya
  7. Muş
  8. Muğla
  9. Mardin
  10. Konya
  11. Hatay
  12. Eskişehir
  13. Çorum
  14. Çankırı
  15. Çanakkale
  16. Bingöl
  17. Balıkesir
  18. Afyon
  19.  AK Parti
  20. Ankara
  21. Belediye Başkan adayı
  22. İzmir

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