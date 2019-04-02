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Ak Parti, Zonguldak'ta seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Devrek ilçesi ile Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını duyurdu.

02 Nisan 2019 Salı 11:39
Ak Parti, Zonguldak'ta seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Devrek ilçesi ile Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ve Saltukova beldesinde oylarda tutarsızlık olduğunu söyledi.

''Diğer itiraz çalışmalarımız devam ediyor''

Bu 3 bölgede geçersiz oyların fazla olduğunu belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız itiraz edelim, dedi. Onun itirazları yapıldı. İl Başkanlığımızın Seçim İşleri Başkanlığı bu konuda çalışmalarını yaptı. Perşembe ve Saltukova'da az bir oy farkı var. Geçersiz oy fazla. Aynı şekilde Devrek ilçesinde de geçersiz oylar fazla. Onun için arkadaşlarımız, 'İtiraz edelim.' dediler ve itirazlar yapıldı. Çalışmalar sonrasında diğer yerlerde de itirazlar için çalışmalarımız devam ediyor. Gerçek ve net olan şeyler varsa da itirazlarımızı yapacağız."

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:39
  1. AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun
  2. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  3. Zonguldak
  4. Devrek

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