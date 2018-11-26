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AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

AK Parti 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını son dakika açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Kasım’da 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti yarın da aralarında İstanbul ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarının da bulu20 ilin belediye başkan adaylarını daha açıklıyor. Peki AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı kim? AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı 2019

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:02
AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

AK Parti 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını son dakika açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Kasım’da 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti yarın da aralarında İstanbul ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarının da bulu20 ilin belediye başkan adaylarını daha açıklıyor. Peki AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı kim? AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı 2019

AK Parti’nin 2019 yerel seçim belediye başkan adayları 2019 listesi son dakika netlik kazanıyor. 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep belediye başkan adaylarının da bulunduğu 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın partisin grup toplantısında da İstanbul ilçe belediye başkan adayları, AK Parti Ankara belediye başkan adayları ve İzmir belediye başkan adayları olmak üzere 20 ilin AK Parti belediye başkan adaylarını açıklayacak. Peki AK Parti İstanbul adayları 2019 kim oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim? AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı kim oldu? Soruları merak sonusu olurken, Zeytinburnu AK Parti belediye başkan adayı 2019 Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy’un olacağı söyleniyor.

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:02
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
  6. Ankara
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