AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy,oyunu kullandı Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Haluk Undeğer İlkokulu’nda kullanan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Sonuçlarımızın şimdiden vatanımıza,hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Haluk Undeğer İlkokulu’nda kullanan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Sonuçlarımızın şimdiden vatanımıza,hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sandıktan çıkan her şeye boynumuz kıldan incedir” dedi.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy eşi Hatice Arısoy ile birlikte Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Haluk Undeğer İlkokulu’na okuluna geldi. Arısoy, 2165 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

"Sandıktan çıkan her şeye boynumuz kıldan incedir”

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy,”Zeytinburnu’nda seçim gayet iyi gidiyor. Hemşerilerimizin ilgisi çok yoğun. İnşallah seçimler, selametle, sükunetle Zeytinburnu’nda zaten sona erecek. Sonuçlarımızın şimdiden vatanımıza, memleketimize,ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz sadece inandıklarımızı samimiyetle anlattık. Büyük bir emek verdik. Seçim çalışmasına. Sandıktan çıkan her şeye boynumuz kıldan incedir” dedi.

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