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AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'a Batı Trakyalı Türklerden tam destek

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy,Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen programda Batı Trakyalılardan tam destek aldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:09
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'a Batı Trakyalı Türklerden tam destek

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen programda Batı Trakyalılardan tam destek aldı.

 

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı, 31 Mart yerel seçimleri öncesi esnaf ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine hız kazandırdı.

 

Sümer Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy, Kazak Türkleriyle vakıf binasında bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Zeytinburnu İlçe Şurasına katılarak eğitime yönelik projelerinden söz etti.

 

Batı Trakya Spor Kulübü’ne ziyarette bulunan Ömer Arısoy, burada büyük bir coşkuyla karşılandı. Düzenlenen programa geçmiş dönem Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı.



“Batı Trakya Spor Kulübü’ne son derece modern bir tesis armağan edeceğiz”

 

Programda Batı Trakyalılardan tam destek alan Arısoy, “Önümüzdeki Osman Zeki Bayraktar Parkı ile birlikte buranın altına otopark yapacağız. Batı Trakya Spor Kulübü’ne son derece modern bir tesis armağan edeceğiz. İnşallah ihalesini yaptıktan sonra çok kısa bir sürede yapacak şekilde hazırlığını yapıp başlayacağız. Bu bölgenin otopark ihtiyacını çözmek üzere projeleri tamamlandı. Eksi ikide iki katlı bir otopark ve üstüne bir spor tesisi düşünüyoruz” dedi.

 

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu konuşmasında yerel seçimlere kısa bir zaman kaldığını hatırlattı. Sıkılmadık el kalmayana kadar çalışmak gerektiğine dikkat çeken Müezzinoğlu, “Zeytinburnu bizim. Hep beraber sahip çıkacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:09
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