0553 313 94 23

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy: “21 yeni okulu planladık”

Yerel seçimler öncesi eğitime yönelik gerçekleştireceği çalışmalardan söz eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “21 yeni okulu planladık.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:09
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy: “21 yeni okulu planladık”

Yerel seçimler öncesi eğitime yönelik gerçekleştireceği çalışmalardan söz eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “21 yeni okulu planladık. Valimizle konuştuk. Yerleri belli oldu. En geç 5 yıl içinde tekli eğitime geçeceğiz” dedi.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy 31 Mart yerel seçimleri öncesi sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam ediyor.


Arısoy, Elazığlı İş Adamları Derneği ve Zeytinburnu Ordulular Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İstek, öneri ve şikayetleri dinleyen Arısoy, hayata geçirmeyi planladığı projelerinden söz etti.



“En geç 5 yıl içinde Zeytinburnu tekli eğitime geçecek”


Zeytinburnu’nda eğitime yönelik gerçekleştireceği çalışmalar hakkında konuşan Arısoy, “İstifa ettikten bu yana 21 yeni okulu planladık. Valimizle konuştuk. Yerleri belli oldu. 1 Nisan’dan itibaren önce arsalarını toparlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı en geç 2 yıl içinde diyor ama ben biraz tedbirli davranayım. En geç 5 yıl içinde Zeytinburnu tekli eğitime geçecek. Ondan sonra inşallah Zeytinburnu’nda eğitimin başarısını ve İstanbul ortalamasındaki yerini konuşmuş oluruz” dedi.


Zeytinburnu Belediyesi’nin cami temizliği konusunda Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini ifade eden Arısoy, önümüzdeki dönemde okulların temizliğini belediyenin üstleneceğini söyledi.



“Okul önleri büyük oranda temizlendi”


Zeytinburnu Ordulular Derneği’nde akıllardaki soruları yanıtlayan Arısoy, “Bakanlığımız okul çevrelerinde Ekim’den bu yana büyük mesafe aldı. Henüz kökünü kazıyamadı ama bekçilerle, sivil ekiplerle okul önleri büyük oranda temizlendi. Bunun kökünü kazımak o kadar kolay değil ama bakan beyin kendisi olmak üzere bütün teşkilat bu meseleyi çözdü, çözecek. Çok büyük mesafe alındığını ben görüyorum. Devletimiz kökünü kazıyacak. Buna da gücü yetecek. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü, ilk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan olmadı. Ekiplerin enkazda arama çalışmaları sürüyor.
    1. Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü, ilk..
    2. Kurum: 590 bin konutun dönüşümünü..
    3. TIRATRO 11 bin 535 öğrenciyle buluştu
    4. Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta..
    5. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu:..
    6. Sis İstanbul’da ne kadar sürecek?..
    7. "Gıda israfıyla mücadele üretim kadar..
    8. Mersin’de 4 katlı bina çöktü
    9. Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold
    10. Atlantik Okyanusu'nda batan geminin..
    11. TAP’ta gaza basın mesajı
    12. Kartal'da riskli binaların yıkımı
    13. Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
    14. Samsung, Galaxy Watch Active, Galaxy..
    15. Eşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip..
    16. Evler kar altında kaldı
    17. DG Sivasspor, Antalyaspor maçı..
    18. Savcının kızına "cinsel saldırı..
    19. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda..
    20. Türel: “Delikanlı olsunlar”
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı