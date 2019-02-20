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AK Parti ZeytinburnuBelediye Başkan Adayı Arısoy : “2 yeni hastane için çalışacağız”

Halk ile buluşma toplantısında konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy,Zeytinburnu’nda 2 yeni hastane yapmak için çalışmaların gerçekleştirileceğini dile getirdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:06
AK Parti ZeytinburnuBelediye Başkan Adayı Arısoy : “2 yeni hastane için çalışacağız”

Halk ile buluşma toplantısında konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy,Zeytinburnu’nda 2 yeni hastane yapmak için çalışmaların gerçekleştirileceğini dile getirdi.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Sümer Mahallesi’nde halk ile buluşarak istek ve önerileri dinledi. Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Arısoy, 1 Nisan’dan sonra yerel yönetimlerde başarı sağlanması halinde yapılacaklar listesine yeni notlar ekledi.


“2 yeni hastane için çalışacağız”


Zeytinburnu’nda kamu hastanesi yapılmasını talep eden vatandaşın sorusunu cevaplayan Arısoy, “Hastane, Sağlık Bakanlığımızın ukdesinde bir alandır. 2 yeni hastane için çalışacağız. Bir tanesi Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin içinde olacak. Şimdi otopark olarak kullanılan eski yapı yıkıldı. Yeri boş duruyor. Sağlık Bakanlığı ile birlikte planlayacağız. Oraya yeni bir ek bina daha yapılmasını sağlayacağız. Böylelikle Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin üzerindeki baskıyı, yükü bir miktar daha hafifletmeyi umut ediyoruz” dedi.


“Genel bir hastane yaptırmayı planlıyoruz”


Arısoy, “Maltepe Mahallesi’nde bir büyük alan, sağlık alanı olarak ayrıldı. Zeytinburnu Belediyesi’ne ait bir alandır. Önümüzdeki dönemde inşallah oraya genel bir hastane yaptırmayı planlıyoruz. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi bir ihtisas hastanesidir. Orada genel bir hastane, 24 saat acil servisi olan ve rahatlıkla gidip gelebileceğimiz hepimize yetecek bir hastaneyi planlıyoruz” dedi.


Bir vatandaştan gelen diş hastanesi talebi hakkında konuşan Arısoy, “Diş hastanesi Sağlık Bakanlığı’nın yeni geliştirdiği bir uygulamadır. İmkan olursa oranın içerisinde bir diş ünitesi ben de olsun istiyorum. İnşallah bu talebe de cevap vermek mümkün olur” dedi.


AK Parti Zeytinburnu Belediye BaşkanAdayı Ömer Arısoy, Merkezefendi Mahallesi’nde Cumhur İttifakı’nın bir diğer partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Programda Arısoy’a MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Reşat Ok eşlik etti. Teşkilat mensuplarının sorularını yanıtlayan Arısoy, hayalindeki Zeytinburnu için gerçekleştireceği çalışmalardan söz etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:06
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