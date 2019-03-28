0553 313 94 23

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy: “Biz Zeytinburnu için yeni ve beyaz bir sayfayız”

Zeytinburnu’nu sokak sokak gezerek halkla buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “El birliğiyle iyi bir sinerji oluşturarak önümüzdeki dönem yeni bir sayfa açmak istiyoruz.

28 Mart 2019 Perşembe 09:11
AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy: “Biz Zeytinburnu için yeni ve beyaz bir sayfayız”

Zeytinburnu’nu sokak sokak gezerek halkla buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “El birliğiyle iyi bir sinerji oluşturarak önümüzdeki dönem yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Biz Zeytinburnu için yeni ve beyaz bir sayfayız” dedi.



AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kala vatandaş temaslarına hız kattı. Arısoy, ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliği kapsamında Gökalp Mahallesi’ni gezerek halkla buluştu. Vatandaşların balkonlarından sarkıttığı sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Zeytinburnulu vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaşan Arısoy, kararsız seçmenlerle sohbet ederek destek sözü aldı. Elindeki mikrofonla halka hitap eden Arısoy, yerel seçimler için destek isteyerek hayata geçirmeyi planladığı projeleri aktardı.



AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy konuşmasında, “Bizim bütün derdimiz sizlere hizmet etmek. Bunun için burada bütün toplumun katmanlarıyla el birliğiyle iyi bir sinerji oluşturacak önümüzdeki dönem yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Biz Zeytinburnu için yeni ve beyaz bir sayfayız. Bütün hemşehrilerimden, komşularımdan dua ve destek bekliyorum. Bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Desteği esirgemeyeceğinizi biliyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:11
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annesiyle yolun karşısına geçen çocuğu kamyon ezdi
    1. Annesiyle yolun karşısına geçen çocuğu..
    2. YSK Başkanı Güven: "Bugüne kadarki..
    3. 95 yıllık CHP Kandil’in kuklası
    4. YSK Başkanı Güven: "Seçimle ilgili tüm..
    5. Güven: "Vatandaş, tüm sandıkların..
    6. Gram altın 230 lira seviyelerinde
    7. ALES geç başvuru ne zaman, ALES geç..
    8. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    9. 1 milyon 156 bin genç ilk defa oy..
    10. Pato, Sao Paulo'da
    11. İmzalar atıldı! O ülke silahları..
    12. Kaçırılan gemiyi Malta ordusu kontrol..
    13. Döviz kurları
    14. SHP Meclis’e soktu CHP belediyelere
    15. Libya açıklarında kaçırılan Palau..
    16. Adana’da "41 Hekim 41 Fotoğraf 41 Kere..
    17. Justin Bieber şarkıcılığı bıraktı mı
    18. Dr. Arslan, Ozanlar’da davul zurnayla..
    19. İkinci el araçta KDV düzenlemesi Resmi..
    20. İl ikincisi olan takımın sporcularına..
    21. Venezuela tekrar diken üstünde!..
    22. (Özel) Doğum yapan sokak kedisine..
    23. Erzurum’da kar yağışı
    24. 39 Burda araç kampanyasında mutlu son
    25. Ankara Şehir Hastanesinde ilk akciğer..
    26. Özlem Çerçioğlu, Efeler esnafını..
    27. Başkan Yıldırım’dan hodri meydan
    28. Dolar kuru en son ne kadar oldu?
    29. İsmail Erdem: “Ataşehir’de altyapı ve..
    30. Tatvan’da görev yapan başarılı..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...