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AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy: “Bir takım seçim üstü hayal ürünüyle bazı insanlarımızı kandırmalarına lütfen müsaade etmeyin”

Zeytinburnu’ndaki ‘Samsun Hemşeri Buluşması’ programında kentsel dönüşüm meselesiyle ilgili konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Birileri gezip sadece imar artışıyla burada kentsel dönüşüm yapılabileceğini söylüyor.

22 Mart 2019 Cuma 09:05
AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy: “Bir takım seçim üstü hayal ürünüyle bazı insanlarımızı kandırmalarına lütfen müsaade etmeyin”

Zeytinburnu’ndaki ‘Samsun Hemşeri Buluşması’ programında kentsel dönüşüm meselesiyle ilgili konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Birileri gezip sadece imar artışıyla burada kentsel dönüşüm yapılabileceğini söylüyor. Bu doğru değil. Burada bir takım seçim üstü hayal ürünüyle bazı insanlarımızı kandırmalarına lütfen müsaade etmeyin” dedi.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala vatandaş temaslarına hız kattı. Telsiz Mahallesini sokak sokak gezerek halkla buluştu. Elinde mikrofonla hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Kararsız seçmenin şikayetlerine çözüm önerileri üreterek destek sözü aldı.


Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde ‘Samsun Hemşeri Buluşması’ programına katılan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy’a eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat eşlik etti.


“İnsanlarımızı kandırmalarına lütfen müsaade etmeyin”


Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşüm meselesi hakkında konuşan AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, “Birileri gezip sadece imar artışıyla burada kentsel dönüşüm yapılabileceğini söylüyor. Bu doğru değil. Gençliğinin büyük bir kısmını belediyeciliğe vermiş bir kardeşiniz olarak bir ilçe belediyesinin yetkisi, sadece 1/1000’lik planı büyükşehir belediye meclisine teklif etmekten ibarettir. Burada bir takım seçim üstü hayal ürünüyle bazı insanlarımızı kandırmalarına lütfen müsaade etmeyin. Bunun imkan ve ihtimali yok. Biz burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekten Türkiye’ye örnek olabilecek bir uygulamaya hep birlikte imza atabiliriz. Buna sizler karar vereceksiniz. Birlikte karar vereceğiz. Bunu sizlerin rızası ve mutabakatı ile yapacağız. Sadece kat artışı yoluyla burada depreme dayanıklı hale getirmenin imkan ve ihtimali yoktur” dedi.


“Sandıkta ne tür oyunlar yapacakları belli olmaz “


Belediye başkan adayı Ömer Arısoy için Samsunlu hemşehrilerinden destek talep eden eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Biz yürüyeceğiz. Koşacağız. Çalışacağız. Gece demeyeceğiz. Gündüz demeyeceğiz. Sandığa çok iyi sahip çıkacağız. Sandıkta ne tür oyunlar yapacakları belli olmaz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:05
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