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AK Parti Zeytinburnu Adayı ÖmerArısoy, berber esnafıyla buluştu

Zeytinburnu’nda berber esnafının sorunlarını dinleyen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Pazar tatilinin düzgün uygulanması konusunda takipçi olmaya devam edeceğiz" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:14
AK Parti Zeytinburnu Adayı ÖmerArısoy, berber esnafıyla buluştu

Zeytinburnu’nda berber esnafının sorunlarını dinleyen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Pazar tatilinin düzgün uygulanması konusunda takipçi olmaya devam edeceğiz. Pazar günü açanlara müsaade etmeyeceğiz” dedi.

 

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala vatandaş temaslarını sıklaştırdı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde berber esnafıyla buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, esnafın sorunlarını dinledi. Zeytinburnu’nun ilk berberlerinden olan sanatçı Arif Şentürk programa katılarak Arısoy’a başarılar diledi.

 

“Pazar günü açanlara müsaade etmeyeceğiz”

 

Pazar günü dükkan açan berberler hakkında şikayetleri dinleyen AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, “7 gün çalışılan bir meslek olmaz. Oylama yapılırken bu karar çıksın diye çok istemiştim. Sizin için istedim. Çamlı Hemşin İmam Hatip Lisesi’ni bir esnaf çocuğu olarak bakkalda çalışarak geçirdim. Bayram seyran yoktu. O zaman bu karar çıksın diye çok istedim. ‘Merak etmeyin, pasta aynı’ dedim. Bu tatilin düzgün uygulanması konusunda takipçi olmaya devam edeceğiz. Pazar günü açanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu haksız rekabet. Bu doğru değil” dedi.

 

“Herkes adaletli bir biçimde işini yapsın, ekmeğini yesin”

 

Arısoy, “Kayıt altında olmayan berber esnafımız var. Bu da bir haksız rekabettir. Bunu da kesinlikle takip edeceğiz. Eğer Berberler Odası’nda bütün belgeleri tamamlamamışsa bunun açılmasına izin vermeyeceğiz. Tarifeye uymayan ve uymadığını açıkça ilan edenler de haksız rekabete giriyor. Derdimiz ne? Herkes adaletli bir biçimde işini yapsın, ekmeğini yesin” dedi.

 

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, daha sonra Edirne Havsa Zeytinburnu Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin açılış töreninde Zeytinburnu’nda yaşayan Edirnelilerle bir araya geldi. Kurdele kesiminin ardından Kazak Türkü Cumali Polat’ın merhum babası için okunan hatmin duasına katıldı.

 

Şırnak İdil ilçesine bağlı Yeşilce Köyü Yardımlaşma Derneği ve Trabzon Maçka Akarsu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ziyaretlerde bulundu.

 

Ziyaretlerde Arısoy’a eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, konuşmasında İstanbul’u ancak Türkiye’yi yönetmiş birinin yönetebileceği ifade edere AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi. Zeytinburnu’nu yönetmek için ise devlet tecrübesi olan bir başkan adayı gerektiğini dile getiren Polat, “Cumhurbaşkanımız Ömer Arısoy başkanımızı bize gönderdi. Allah’ın izni sizlerin gayretiyle ve dualarıyla onu Zeytinburnu Belediye Başkanı yapacağız” dedi.

 

Konya Bozkır Çağlayan Derneği’nde vatandaşların sorularını yanıtlayan Arısoy, Oğuzlar (OĞUZ-DER) İlim, İrfan ve Medeniyet Derneği’nin düzenlediği “Türkiye’nin Bekası ve Geleceği” konulu gönül birliği programına katıldı. Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde ellerinde bayraklarla salonu dolduran kalabalıktan tam destek aldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:14
  1. Şırnak
  2. Trabzon
  3. Konya
  4. İstanbul
  5. Edirne
  6. kültür
  7. sanat

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