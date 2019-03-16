0553 313 94 23

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy: “Assos Yaz Kampını belli dönemlerde engellilerimize tahsis edeceğiz”

Zeytinburnu’nda yaşayan engellilerle buluşarak projelerini anlatan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Uzmanlarla görüşerek Assos Yaz Kampını belli dönemlerde engellilerimize tahsis edeceğiz” dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy: “Assos Yaz Kampını belli dönemlerde engellilerimize tahsis edeceğiz”

Zeytinburnu’nda yaşayan engellilerle buluşarak projelerini anlatan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Uzmanlarla görüşerek Assos Yaz Kampını belli dönemlerde engellilerimize tahsis edeceğiz” dedi.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde Zeytinburnu’nda yaşayan engelli seçmenle kahvaltı programında buluştu. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kent Konseyi Başkanı Cemal Merdan ve engelli aileleri katıldı.


AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bu yana engellilere verilen desteği ifade etti.


“AKDEM, hepimize daha rahat yetecek hale gelecek”


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ise Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) çalışma alanını ve fiziki kapasitesini arttıracaklarını vurgulayarak, "Bunu oradaki arkadaşlarla birlikte çalıştık. Bazı hazırlıklarımız var. İnşallah AKDEM, hepimize daha rahat yetecek hale gelecek. Önümüzdeki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyemizin(İBB) de Engelliler Koordinasyon Merkezi’ni Zeytinburnu’nda açmak gibi bir niyetimiz olacak. İnşallah sizin desteklerinizle İBB Başkanımız Binali Yıldırım’dan da bunu rica edeceğiz. Burada bu yavrularımıza, gençlerimize dair hizmetlerimizin yeter hale gelmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.


“Assos Yaz Kampını belli dönemlerde engellilerimize tahsis edeceğiz”


Zeytinburnu Belediyesi’nin Assos Yaz Kampından söz eden belediye başkan adayı Ömer Arısoy, “Uzmanlarla görüşerek bu Assos Yaz Kampını belli dönemlerde engellilerimize tahsis edeceğiz. Tatil yapma imkanı bulamayan, nakilde problemi olmayan bütün engelli aileler için yazın belli dönemlerini engelli ailelerimize tahsis edeceğiz” ifadelerini kullandı.


“Havuzlarımızın bazı saatlerini sadece engellilere ayıracağız”


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’muzda iki tane yüzme havuzu var. Bu yüzme havuzuna engellilerimiz alınamıyordu. Bunu da yine uzmanlarla konuşarak gözetim altında havuzlarımızın bazı saatlerini sadece engellilere ayıracağız. Bunun dışında araçlarımız yetmiyor. İnşallah araçlarımızı daha da arttırarak servis hizmetlerimizi daha da yaygınlaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.


Zeytinburnu Belediyesi’nin imkanları geliştikçe engellilerin hizmetine sunmaktan geri kalmayacağını ifade eden Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Ethem Taş: Cumhurbaşkanımız bugüne kadar geri adım atmadı
    1. İbrahim Ethem Taş: Cumhurbaşkanımız..
    2. Sakarya’da Yeni Zelanda’daki katliamı..
    3. Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle..
    4. Bilal Erdoğan, Gaziantep’te..
    5. Bursa Tarım Aş.’de imzalar atıldı
    6. Keçiören Eğitim ve Araştırma..
    7. 11. Campus Cup yelkenli yarışları..
    8. "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih..
    9. Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara..
    10. Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı
    11. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
    12. Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri..
    13. Karaman’da 3 gün önce bıçaklanan şahıs..
    14. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası son..
    15. Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal konuşmayıp da..
    16. Karabük’te Düzceli yüzücüler kürsüye..
    17. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    18. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    19. Şahin Elmatepe sakinlerine müjdeler..
    20. FIBA Dünya Kupası'nda kuralar çekildi
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler