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AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy: “Bizim makam derdimiz yok, bütün derdimiz sizlere hizmet etmek”

İSTANBUL (İHA) – Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinin ardından AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olan Ömer Arısoy, “Bizim makam mevki derdimiz yok.

26 Mart 2019 Salı 18:57
AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy: “Bizim makam derdimiz yok, bütün derdimiz sizlere hizmet etmek”

İSTANBUL (İHA) – Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinin ardından AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olan Ömer Arısoy, “Bizim makam mevki derdimiz yok. Bırakıp geldiğimiz yer belli. Bizim bütün derdimiz sizlere hizmet etmek. 25 yıl yaşadığımız bu memleketi, evimizi, yuvamızı daha iyiye götürmek. Hepimizin daha fazla gurur duyacağı bir memleketi birlikte inşa etmek istiyoruz” dedi.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühleriyle AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olan Ömer Arısoy, 31 Mart Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala vatandaş temaslarına hız kattı. Telsiz ve Gökalp Mahallesi’nde düzenlenen ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliğinde halkla buluştu. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Zeytinburnulu vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Önümüzdeki dönemin öncelikli gündem maddesinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Arısoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tüm imkanlarını Zeytinburnu’nda seferber edeceğini söyledi.


Elinde mikrofonla vatandaşlarla seslenen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “20 yılda Zeytinburnu’muzu getirdiğimiz yer ortada. Elbette sorunlarımız var ama bunların üstesinden yine biz geleceğiz. Önümüzdeki dönemde 7’den 70’e herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir belediye başkanı olacağım. Biz Zeytinburnu için yeni ve beyaz bir sayfayız. Bize oy veren vermeyen herkesin razı olacağı bir yönetim ortaya çıkaracağız. Bunun için önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan seçimlerde sizlerden yüksek bir destek bekliyorum. Bizim makam mevki derdimiz yok. Bırakıp geldiğimiz yer belli. Bizim bütün derdimiz sizlere hizmet etmek. 25 yıl yaşadığımız bu memleketi, evimizi, yuvamızı daha iyiye götürmek. Hepimizin daha fazla gurur duyacağı bir memleketi birlikte inşa etmek istiyoruz. Bunun için sizden destek bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:57
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