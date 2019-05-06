AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, “Kurul 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğu, 101 tane sayım döküm cetvelinin imzasız olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seç AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, “Kurul 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğu, 101 tane sayım döküm cetvelinin imzasız olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi” dedi.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, “Kurul 22 tane sayım döküm cetvelinin boş olduğu, 101 tane sayım döküm cetvelinin imzasız olduğu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi” dedi.

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