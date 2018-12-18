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"AK Parti yüksek faizle her daim mücadele etmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:- "AK Parti hükümetleri yüksek faizle, emeğin, alın terinin en büyük düşmanı olan bu belayla her daim mücadele etmiştir, etmeyi de sürdürecektir"

18 Aralık 2018 Salı 20:10
"AK Parti yüksek faizle her daim mücadele etmiştir"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti hükümetleri yüksek faizle, emeğin, alın terinin en büyük düşmanı olan bu belayla her daim mücadele etmiştir, etmeyi de sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda faiz konusunda dile getirdiği iddialar üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun milletin gözlerinin içine baka baka gerçekleri çarpıttığını, yalanlar üzerine hakikat inşa etmeye yeltendiğini belirten Ünal, "CHP Genel Başkanı mitomaninin en ağır seyreden haliyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini bizlere her defasında hatırlatan söylemlerine bugün yine devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Faiz konusundaki gerçekleri usanmadan bir kez daha söyleyerek yalancının mumunu bir kez daha söndüreceklerini belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Seçimlerdeki yenilgiler serisine bir yenisini daha ekleyecek olan Kılıçdaroğlu’nu aziz milletimizin şaşmaz feraseti ve yüksek vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, faiz harcamalarının toplam bütçe içerisinde payı 2002 yılında yüzde 43,2 seviyesinde iken AK Parti hükümetlerince uygulanan başarılı ekonomi politikaları, mali disiplin ve borç yönetimi sayesinde 2017 yılı itibarıyla yüzde 8,4'e düşmüştür. Yüzde 43,2 nere yüzde 8,4 nere? 2002’de toplanan her 100 liralık vergi gelirinden 85 lirası faiz harcamaları için ayrılırken bu tutar tek derdi ve davası aziz milletimizin refahını ve huzurunu arttırmak olan AK Parti hükümetlerinin başarılı politikaları sonucu 2018 itibarıyla 11 liraya kadar gerilemiştir. 85 lira nere 11 lira nere?"

Mahir Ünal, AK Parti hükümetlerinin emeğin, alın terinin en büyük düşmanı olan yüksek faiz belasıyla her daim mücadele ettiğini ve etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:10
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
  3. yüksek faiz

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