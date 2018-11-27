AK Parti Yozgat'ta Celal Köse'yi, Sivas'ta Hilmi Bilgin'i, Tokat'ta Eyüp Eroğlu'nu belediye başkan adayı gösterdi.

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27 Kasım 2018 Salı 12:51
Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:51
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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