'AK Parti yetkililerine'

2021 yılında İş Bankasından 100 bin liralık kentsel dönüşüm kredisi kullandım. Çevre Bakanlığı’nın ve diğer yetkililerin bu kredi ile ilgili mevzuatı, günümüze cevap vermediği için güncellemesi gerektiği kanaatindeyim. Bunun için gerekli gördüğüm uyarıları dikkate almanız dileğiyle sizlerden istirhamımdır.

1- Kentsel dönüşüm kredisini İş Bankası ve Deniz Bankası yetkili kılınmış devlet bankaları ve katılım bankalarının da bu hizmete dahil edilmeleri gerekir.

2- Devletin verdiği destek devede kulak misali olmaktan çıkarılıp, cazip hale getirilmesi gerekir. Örnek benim 100 bin liralık kullandığım krediye devletin desteği 11000 lira. Bu katkı kredi kullanan kimsenin hayat sigortasını karşılamıyor. Kullanılan kredinin cazibesi kalmıyor.

3-Evini kentsel dönüşüme veren ve kira yardımı alan bir vatandaşa devletin verdiği kira yardımı 1100 (1900) lira, bugün reel piyasada kiralık ev çok daha yüksek miktarda. Bu kira yardımının da cazibesi yok.

Kentsel dönüşüme hız kazandırmak isteniyorsa devlet bankalarının da bu hizmete dahil edilmesi hem kredi kullanana devletin desteğinin artması gerekir hem de verilen kira yardımının günün şartlarına uydurularak güncellenmesi gerekir. Muhalefetin iktidardan rol kaptığı bugünlerde vatandaş olarak bu isteklerimizi dikkate alacağınızı ümit eder saygılar sunarım.