0553 313 94 23

AK Parti'nin kazanacağı belediyeler hangileri 2019 yerel seçim

AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere oldukça önem veriyor. MHP ile güçlerini birleştiren AK Parti, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin elinde bulunan ve daha sonra kayyum ataması ile hizmete kavuşan illerde belediye seçimlerini kazanmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur" dedi. Gezici Araştırma Şirkekinin genel müdürü Murat Gezici, AK Parti yerel seçimlerde kazanacağı belediyeleri açıkladı. Peki AK Parti yerel seçimlerde kazanacağı belediyeler hangileri?

25 Ocak 2019 Cuma 17:46
AK Parti'nin kazanacağı belediyeler hangileri 2019 yerel seçim

AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere oldukça önem veriyor. MHP ile güçlerini birleştiren AK Parti, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin elinde bulunan ve daha sonra kayyum ataması ile hizmete kavuşan illerde belediye seçimlerini kazanmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur" dedi. Gezici Araştırma Şirkekinin genel müdürü Murat Gezici, AK Parti yerel seçimlerde kazanacağı belediyeleri açıkladı. Peki AK Parti yerel seçimlerde kazanacağı belediyeler hangileri?

Gezici Araştırma Şirkekinin genel müdürü Murat Gezici, 31 Mart'taki yerel seçimleri değerlendirdi. Gezici, "Kayyım atamalarının yapılmış olduğu birkaç önemli ilde "AK Parti lehine değişiklik yaşanabileceğini söyledi. Yeni yönetim sistemiyle birlikte büyükşehirlerde ittifakların kaçınılmaz hale geldiğini belirten Gezici, kayyım atamalarının yapılmış olduğu birkaç önemli ilde "AK Parti lehine değişiklik yaşanabilir" iddiasında bulundu.

Kayyum atanan yerleri almak boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara, ülkemizin tökezlemesini, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz."

Terör örgütü PKK'ya finansörlük yapan HDP'li belediyelere İçişleri Bakanlığı tarafından tek tek kayyum ataması yapılmıştı.

Kayyum atanan belediyeler

DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Sur Belediyesi

Hani Belediyesi 

Kayapınar Belediyesi

Yenişehir Belediyesi

Silvan Belediyesi 

Kulp Belediyesi

Bismil Belediyesi

Kocaköy Belediyesi

Lice Belediyesi

Dicle Belediyesi

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi

Özalp Belediyesi

İpekyolu Belediyesi

Erciş Belediyesi 

Edremit Belediyesi 

Çatak Belediyesi

Muradiye Belediyesi

Başkale Belediyesi

Gürpınar Belediyesi

Saray Belediyesi

Çaldıran Belediyesi

Bahçesaray Belediyesi 

MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Dargeçit Belediyesi

Derik Belediyesi

Mazıdağ Belediyesi

Nusaybin Belediyesi 

Kızıltepe Belediyesi

Artuklu Belediyesi

Ömerli Belediyesi

Savur Belediyesi

HAKKARİ

Hakkari Belediyesi

Çukurca Belediyesi

Yüksekova Belediyesi

ŞIRNAK

Şırnak Belediyesi 

Cizre Belediyesi

Silopi Belediyesi

İdil Belediyesi

Beytüşşebap Belediyesi

Sırtköy Belde Belediyesi

Başverimli Belde Belediyesi 

Kumçatı Belde Belediyesi

Uludere Belediyesi 

Görümlü Belde Belediyesi

Fındık Belde Belediyesi

BATMAN

Batman Belediyesi 

Beşiri Belediyesi

Gerçüş Belediyesi

İkiköprü Belde Belediyesi 

SİİRT

Siirt Belediyesi

Eruh Belediyesi

Baykan Belediyesi

Veyselkarani Belediyesi 

Gökçebağ Belde Belediyesi

AĞRI

Ağrı Belediyesi

Ağrı Diyadin Belediyesi

Tutak Belediyesi 

Doğubeyazıt Belediyesi 

ERZURUM

Hınıs Belediyesi

Karayazı Belediyesi

Karaçoban Belediyesi

Tekman Belediyesi

IĞDIR

Tuzluca Belediyesi

Hoşhaber Belde Belediyesi

MUŞ

Bulanık Belediyesi

Varto Belediyesi

Malazgirt Belediyesi

ŞANLIURFA

Suruç Belediyesi

Halfeti Belediyesi

Viranşehir Belediyesi

Bozova Belediyesi 

BİTLİS

Bitlis Belediyesi

Ovakışla Belde Belediyesi

Mutki Belde Belediyesi

Hizan Belde Belediyesi 

Yolalan Belde Belediyesi 

Güroymak Belediyesi

TUNCELİ

Tunceli Belediyesi 

MERSİN

Akdeniz Belediyesi

ELAZIĞ

Karakoçan Belediyesi

KARS

Digor Belediyesi 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:46
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Van
  4. Tunceli
  5. Siirt
  6. Mardin
  7. Hakkari
  8. Diyarbakır
  9. Bitlis
  10. Ağrı
  11. ak parti yerel seçim 2019
  12. kayyum atanan belediyeler hangileri
  13. AK Parti yerel seçimlerde kazanacağı belediyeler hangileri 2019 yerel seçim
  14. yerel seçim sonuçları 2019
  15. ak parti 2019 yerel seçim sonuçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: 2019 Asya Kupası
    1. Futbol: 2019 Asya Kupası
    2. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    3. Uygulama Samsun'da başladı! Artık tek..
    4. BBP'ye katılım
    5. İsrail askerleri Gazze sınırında 5..
    6. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    7. Çin'den Soros'un eleştirilerine yanıt
    8. İstanbul’a çamur mu yağacak? Son..
    9. Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu
    10. Messi'den 'Sala' çağrısı!
    11. İstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması
    12. Irak'ta ABD'nin askeri varlığına karşı..
    13. Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü, 5..
    14. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye..
    15. GÜNCELLEME - Öz çekim yapmak için..
    16. Bolu'daki FETÖ/PDY davaları
    17. Dünya ham çelik üretimi arttı
    18. Hatayspor, Sinan Kurumuş ile yollarını..
    19. Erdoğan'ın yeni hamlesi: Adana..
    20. Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde