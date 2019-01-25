AK Parti'nin kazanacağı belediyeler hangileri 2019 yerel seçim

AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere oldukça önem veriyor. MHP ile güçlerini birleştiren AK Parti, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin elinde bulunan ve daha sonra kayyum ataması ile hizmete kavuşan illerde belediye seçimlerini kazanmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur" dedi. Gezici Araştırma Şirkekinin genel müdürü Murat Gezici, AK Parti yerel seçimlerde kazanacağı belediyeleri açıkladı. Peki AK Parti yerel seçimlerde kazanacağı belediyeler hangileri?

Gezici Araştırma Şirkekinin genel müdürü Murat Gezici, 31 Mart'taki yerel seçimleri değerlendirdi. Gezici, "Kayyım atamalarının yapılmış olduğu birkaç önemli ilde "AK Parti lehine değişiklik yaşanabileceğini söyledi. Yeni yönetim sistemiyle birlikte büyükşehirlerde ittifakların kaçınılmaz hale geldiğini belirten Gezici, kayyım atamalarının yapılmış olduğu birkaç önemli ilde "AK Parti lehine değişiklik yaşanabilir" iddiasında bulundu.

Kayyum atanan yerleri almak boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara, ülkemizin tökezlemesini, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz."

Terör örgütü PKK'ya finansörlük yapan HDP'li belediyelere İçişleri Bakanlığı tarafından tek tek kayyum ataması yapılmıştı.

Kayyum atanan belediyeler

DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Sur Belediyesi

Hani Belediyesi

Kayapınar Belediyesi

Yenişehir Belediyesi

Silvan Belediyesi

Kulp Belediyesi

Bismil Belediyesi

Kocaköy Belediyesi

Lice Belediyesi

Dicle Belediyesi

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi

Özalp Belediyesi

İpekyolu Belediyesi

Erciş Belediyesi

Edremit Belediyesi

Çatak Belediyesi

Muradiye Belediyesi

Başkale Belediyesi

Gürpınar Belediyesi

Saray Belediyesi

Çaldıran Belediyesi

Bahçesaray Belediyesi

MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Dargeçit Belediyesi

Derik Belediyesi

Mazıdağ Belediyesi

Nusaybin Belediyesi

Kızıltepe Belediyesi

Artuklu Belediyesi

Ömerli Belediyesi

Savur Belediyesi

HAKKARİ

Hakkari Belediyesi

Çukurca Belediyesi

Yüksekova Belediyesi

ŞIRNAK

Şırnak Belediyesi

Cizre Belediyesi

Silopi Belediyesi

İdil Belediyesi

Beytüşşebap Belediyesi

Sırtköy Belde Belediyesi

Başverimli Belde Belediyesi

Kumçatı Belde Belediyesi

Uludere Belediyesi

Görümlü Belde Belediyesi

Fındık Belde Belediyesi

BATMAN

Batman Belediyesi

Beşiri Belediyesi

Gerçüş Belediyesi

İkiköprü Belde Belediyesi

SİİRT

Siirt Belediyesi

Eruh Belediyesi

Baykan Belediyesi

Veyselkarani Belediyesi

Gökçebağ Belde Belediyesi

AĞRI

Ağrı Belediyesi

Ağrı Diyadin Belediyesi

Tutak Belediyesi

Doğubeyazıt Belediyesi

ERZURUM

Hınıs Belediyesi

Karayazı Belediyesi

Karaçoban Belediyesi

Tekman Belediyesi

IĞDIR

Tuzluca Belediyesi

Hoşhaber Belde Belediyesi

MUŞ

Bulanık Belediyesi

Varto Belediyesi

Malazgirt Belediyesi

ŞANLIURFA

Suruç Belediyesi

Halfeti Belediyesi

Viranşehir Belediyesi

Bozova Belediyesi

BİTLİS

Bitlis Belediyesi

Ovakışla Belde Belediyesi

Mutki Belde Belediyesi

Hizan Belde Belediyesi

Yolalan Belde Belediyesi

Güroymak Belediyesi

TUNCELİ

Tunceli Belediyesi

MERSİN

Akdeniz Belediyesi

ELAZIĞ

Karakoçan Belediyesi

KARS

Digor Belediyesi