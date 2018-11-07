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Mehmet Acet'ten dikkat çeken AK Parti iddiası

Gazeteci Mehmet Acet, AK Parti'nin yerel seçimler için parti üyeleriyle anlık veri alışverişi yaptığını ancak bu verileri devlet sırrı gibi sakladığını iddia etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:53
Mehmet Acet'ten dikkat çeken AK Parti iddiası

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti'nin yerel seçimler için parti üyeleriyle anlık veri alışverişi yaptığını ancak "bu verilerin şu an devlet sırrı gibi sakladığını" söyledi.

Acet, AK Parti'nin önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlere "daha önce örneği görülmemiş yepyeni usullerle hazırlandığını" belirtti.

Acet'in "Erdoğan’ın adaylık açıklamalarının şifreleri" başlıklı yazısının ilgili kısımları şu şekilde:

Ak Parti 31 Mart yerel seçimlerine daha önce örneğini görmediğimiz yepyeni usullerle hazırlanıyor.

(...)

Bir GSM operatörüyle yapılan anlaşma çerçevesinde 2 milyon teşkilat üyesiyle 24 saat anlık iletişim imkanı sağlayan bir panel oluşturuldu.

Kampanya süresince teşkilat üyeleriyle ‘anlık’ iletişim halinde olunacak.

Mesela aday belirleme süreçlerinin vazgeçilmezi olan ‘Teamül yoklamaları’ artık bu sistem üzerinden yapılacak.

Türkiye’nin herhangi bir yerinde görevi bulunan bir teşkilat üyesi bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden bir tıkla desteklediği adayı Genel Merkeze ulaştırabilecek.

(...)

Bir de hem aday belirleme hem de kampanya döneminin halka dokunan kısmı var.

Burada da yeni yöntemler işletiliyor.

Mesela büyükşehirlerin nabzını ölçmek için, halka toplu SMS’ler gönderiliyor.

Geçenlerde bir büyükşehir için 250 bin kişiye “Kentinizi yöneten Belediye Başkanı’ndan memnun musunuz” sorusu mesaj olarak gönderiliyor.

Sorunun cevaplandırılması için 3 saat süre veriliyor ve bu süre içerisinde 110 bin kişi geri dönüş yaparak fikrini Genel Merkez’e iletiyor.

(...)

Aynı yöntemle toplu SMS mesajının gönderildiği büyükşehirdeki seçmene ikinci bir soru daha soruluyor.

“Kentinizde kimi belediye başkanı görmek istersiniz?”

(...)

Konuştuğum parti yetkilisi, “Bütün odaklanmamız hangi şehri hangi adayla alabiliriz sorusu üzerine olacak” dedi.

Yani aslında partililerin, ya da komisyon üyelerinin kişisel tercihlerinden çok daha önce halktan gelen nabza, tercihlere göre adaylar belirlenecek.

Özellikle, İstanbul, Ankara ve İzmir için temel kriter bu.

Bu da şu anlama geliyor:

Görüşlerden ziyade, sahadan gelen veriler kıymet arz edecek.

Bu veriler ise, şu an için ‘Devlet sırrı’ gibi saklanıyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:53
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. AK Parti
  4. Ankara
  5. İzmir

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