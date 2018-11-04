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AK Parti yerel seçim başvuru aidatları ne kadar? AK Parti aday adayı başvuru ücreti

AK Parti yerel seçim takvimini açıkladı. Buna göre, aday adaylıkları 5-12 Kasım tarihleri arasında başvurularını yapacak. AK Parti Mart 2019 seçimlerinde belediye başkan aday adaylarından ne kadar başvuru ücreti alacağını da belirledi. İşte AK Parti yerel seçim 2019 aidatları.

04 Kasım 2018 Pazar 09:44
AK Parti yerel seçim başvuru aidatları ne kadar? AK Parti aday adayı başvuru ücreti

AK Parti yerel seçim takvimini açıkladı. Buna göre, aday adaylıkları 5-12 Kasım tarihleri arasında başvurularını yapacak. AK Parti Mart 2019 seçimlerinde belediye başkan aday adaylarından ne kadar başvuru ücreti alacağını da belirledi. İşte AK Parti yerel seçim 2019 aidatları

Türkiye yerel yöneticileri belirlemek üzere 31 Mart 2019 Pazar günü sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde belediye başkanları, il meclis üyeleri ve muhtarlar belirlenecek. AK Parti ile MHP yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı. AK Parti bir yandan başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde adaylarının kim olacağını belirlemeye çalışırken, diğer yandan da partide seçim takvimi belirlendi. Buna göre, AK Parti belediye başkan aday adaylık başvurularını 5 ile 12 Kasım tarihleri arasında alacak. Peki AK Parti yerel seçim başvurularında bulunacak aday adaylarından ne kadar başvuru ücreti alacak? İşte detaylar…

10 bin TL ile 500 TL arasında ücret alınacak

Büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500, belde belediye başkanı aday adaylarından bin, büyükşehirlerdeki belediye meclisi üyesi aday adaylarından bin, il genel meclisi üyesi ve büyükşehir olmayan diğer illerin belediye meclisi üyesi aday adaylarından 500 lira alınacak. Kadın ve genç adaylar, belirlenen aidatların yarısını, engelli adaylar ise dörtte birini ödeyecek.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:44
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